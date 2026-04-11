PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il Lago Cerknica mentre sta comparendo

Alle volte è una distesa d’acqua ampia quanto un piccolo mare interno, altre un prato silenzioso segnato da canali, erba alta e tracce di passaggi animali. No, non avete assolutamente bevuto un goccetto di troppo, siete solo davanti al Lago Cerknica, nel sud-ovest della Slovenia, una presenza intermittente, ovvero un fenomeno naturale che rende instabile perfino l’idea di geografia.

Il suo nome sloveno, Cerkniško jezero, richiama la cittadina di Cerknica e contemporaneamente identifica una delle manifestazioni più spettacolari del carsismo europeo. Del resto, in zona il paesaggio non resta mai uguale a se stesso. Pioggia, neve, stagioni e correnti sotterranee governano una trasformazione continua che può riempire o svuotare l’intera conca in tempi sorprendentemente rapidi. Tre giorni bastano a rendere una pianura un lago; poche settimane di clima secco la restituiscono alla terra.

Non sorprende che questo luogo abbia conquistato naturalisti, studiosi e viaggiatori fin dal Medioevo anche perché qui nasce, in un certo senso, la carsologia moderna. Il bacino, tra le altre cose, si distende a più o meno 550 metri di altitudine, incastonato tra i rilievi dei monti Javorniki, l’altopiano di Bloke e il monte Slivnica. Attorno, una cornice vegetale fitta e stratificata accompagna lo sguardo dai prati umidi fino ai boschi di latifoglie e conifere. E poi oltre 270 specie di uccelli registrate, presenze che cambiano con il livello dell’acqua rendendo ogni visita diversa dalla precedente.

Formazione e caratteristiche del Lago Cerknica

Cerknica, che talvolta in italiano chiamiamo anche Circonio, è uno dei più grandi laghi intermittenti d’Europa. La sua natura dipende interamente dal sottosuolo perché l’acqua, infiltrandosi nel terreno nel corso di milioni di anni, ha scavato cavità, grotte e condotti sotterranei che oggi regolano il suo destino.

Quando le precipitazioni aumentano, falde e corsi sotterranei si riempiono fino a emergere in superficie. L’acqua invade la piana, la polje, termine di origine slava che indica proprio una grande conca carsica pianeggiante. In queste fasi, il lago può raggiungere una superficie superiore ai 25 chilometri quadrati, diventando il più esteso della Slovenia.

Poi accade il contrario: l’acqua defluisce attraverso inghiottitoi disseminati nel terreno fino a scomparire nel sottosuolo con una rapidità sorprendente. Si ritira, si frammenta e poi, come per magia, si dissolve. Rimangono prati, canali e zone fangose, in un ciclo che si ripete da secoli e senza una cadenza rigida (ma con una certa regolarità stagionale).

Questa alternanza ha modellato il territorio e la vita umana. Fin dall’età della pietra, le comunità locali hanno sfruttato le risorse da lui offerte. Pesca e caccia durante le fasi di piena, agricoltura e pascolo nei periodi asciutti. Il paesaggio che oggi si osserva porta ancora i segni di questo rapporto continuo tra uomo e ambiente.

Il valore scientifico e ambientale del sito ha portato riconoscimenti internazionali. L’area rientra nel Parco regionale Notranjska ed è inclusa tra i siti Natura 2000 e Ramsar, a testimonianza della sua rilevanza per la conservazione delle specie, soprattutto quelle aviarie.

Cosa vedere e cosa fare al Lago Cerknica

Ormai lo avete capito benissimo: il bello di Cerknica sta proprio nella sua imprevedibilità. Durante i mesi in cui l’acqua domina la scena, la superficie si presta a escursioni in canoa, pesca e osservazione degli uccelli. Nei periodi più asciutti, al posto dell’acqua si aprono sentieri naturali percorribili a piedi o in bicicletta. Il terreno racconta ciò che è stato, con linee sinuose che indicano antichi flussi e zone di ristagno. In tali fasi si possono incontrare cavalli al pascolo o agricoltori impegnati nella fienagione.

Tra le esperienze più amate c’è il giro in carro tradizionale, il lojtrnik, trainato da cavalli. Un modo lento per attraversare la piana e osservare i dettagli, dalle variazioni del suolo alle specie vegetali che mutano nel giro di pochi metri. Non è di certo meno interessante il contesto circostante che, anzi, merita tempo. Poco distante, per esempio, c’è la valle carsica di Rakov Škocjan che presenta ponti naturali imponenti formati dal crollo di antiche grotte. Archi di roccia alti decine di metri incorniciano un paesaggio quasi alieno, attraversato da un fiume che compare e scompare tra cavità sotterranee.

Un’altra tappa significativa è il Museo del Lago, noto come Jezerski hram, al cui interno si possono osservare modelli dinamici che spiegano il funzionamento del sistema idrico e oggetti della tradizione locale che raccontano la vita quotidiana delle comunità che hanno imparato ad adattarsi a un ambiente in costante mutamento.

Nei prati, poi, si ascolta il canto dell’allodola, mentre tra l’erba alta si nasconde il re di quaglie, più facile da sentire che da vedere. Nei boschi risuona il tambureggiare dei picchi, in particolare il picchio nero domina la scena acustica. Al calare della sera, il paesaggio si modifica ancora, animato da gufi e altri predatori. Anche i grandi mammiferi frequentano l’area, come orsi, lupi e linci che sono spesso invisibili ma presenti.

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Dove si trova e come arrivare

Il misterioso (e affascinante) Lago Cerknica si trova nella regione della Notranjska, nel sud-ovest della Slovenia, per la precisione a circa 50 chilometri da Lubiana. La posizione lo rende facilmente raggiungibile in auto, seguendo le principali arterie che collegano la Capitale con l’entroterra.

Il punto di riferimento principale è la cittadina di Cerknica, da cui si accede alla piana. Da qui iniziano sentieri, piste ciclabili e percorsi naturalistici che attraversano il bacino e le aree circostanti (sì, c’è quasi l’imbarazzo della scelta).

Tuttavia, le emozioni si sperimentano già durante il viaggio per giungervi, con strade che si inoltrano tra boschi, altopiani e villaggi sparsi. Bisogna però essere consapevoli che arrivare qui significa anche accettare una certa imprevedibilità, perché il lago potrebbe accogliere in tutta la sua estensione oppure lasciare spazio a una distesa erbosa.

In entrambi i casi, l’impressione resta forte: Cerknica porta con sé una lezione silenziosa sulla natura del cambiamento. Un luogo che rifiuta l’immobilità e mostra, senza troppe remore, il movimento continuo della terra.