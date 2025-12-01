La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il fenomeno del Jewelry Ice

Ogni inverno, lungo la spiaggia di Ōtsu, nella città di Toyokoro, nel sud-est di Hokkaido, prende forma uno degli spettacoli naturali più affascinanti del Giappone: il Jewelry Ice. Si tratta di un fenomeno rarissimo, diventato in pochi anni una meta imperdibile per fotografi e viaggiatori alla ricerca di paesaggi sorprendenti.

Il nome non lascia spazio a dubbi: questi blocchi di ghiaccio purissimo brillano come pietre preziose, trasformando la costa in una distesa scintillante che cambia colore con la luce del sole. Ogni stagione, l’area vicino alla foce del fiume Tokachi si trasforma in una vera e propria galleria d’arte naturale. Le lastre di ghiaccio che si formano nel fiume vengono trasportate dall’acqua fino all’Oceano Pacifico, per poi essere restituite alla riva dalle onde.

È proprio il movimento del mare a modellare queste sculture: le onde levigano i bordi affilati del ghiaccio, rendendolo rotondo, liscio e trasparente come un gioiello lavorato a mano. A differenza del drift ice che si osserva più a nord, il Jewelry Ice è un fenomeno unico del luogo e offre uno spettacolo che non si ripete in nessun’altra parte del Giappone.

L’origine del Jewelry Ice

Per capire il fascino del Jewelry Ice, bisogna partire dalla sua origine. Durante l’inverno, quando il freddo di Hokkaido diventa estremo e le temperature scendono anche sotto i –20 °C, il fiume Tokachi inizia a ghiacciare. Le variazioni termiche e il movimento delle maree provocano il distacco di grandi blocchi di ghiaccio, che vengono trascinati fino all’Oceano Pacifico.

È qui che avviene la trasformazione: le onde agiscono come un lucidatore naturale, facendo urtare tra loro le lastre gelate e levigandole fino a ottenere frammenti arrotondati, lisci e sorprendentemente regolari. Una volta modellati dal mare, questi “gioielli” vengono infine depositati sulla spiaggia di Ōtsu.

Ma ciò che rende questo fenomeno davvero unico è la straordinaria trasparenza del ghiaccio. Il Tokachi impiega molto tempo a congelare completamente e questa lentezza permette di formare un ghiaccio purissimo, quasi privo di impurità. È proprio questa qualità cristallina a creare l’effetto gemma e, quando i primi raggi del sole colpiscono i blocchi sulla spiaggia, il ghiaccio si illumina dall’interno, brillando come se fosse retroilluminato.

Dove si trova e come raggiungere la spiaggia di Ōtsu

Il Jewelry Ice è un fenomeno che si manifesta esclusivamente sulla spiaggia di Ōtsu, nella città di Toyokoro, nella regione di Tokachi, in Giappone. Tenendo a mente che può essere osservato solo tra la metà di gennaio e la fine di febbraio, ossia nel periodo più rigido dell’inverno, per raggiungere questa costa è necessaria un po’ di organizzazione.

La soluzione più comoda è sicuramente noleggiare un’auto a Obihiro, il principale centro della zona, da cui Ōtsu dista circa un’ora e un quarto di guida. Gli spostamenti con i mezzi pubblici sono possibili, ma limitati: si può arrivare a Obihiro in treno o autobus e proseguire in taxi verso la spiaggia.

Qualunque sia il mezzo scelto, vi consigliamo di raggiungerla prima dell’alba, quando i blocchi di ghiaccio si tingono di riflessi arancioni e viola, regalando la luce più spettacolare della giornata.