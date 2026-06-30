Una baia incantevole, con acque turchesi e cristalline e sentieri panoramici a picco sul mare, perfetta come spot per i viaggiatori con spirito d'avventura

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista della grotta di Grama Bay

Quella di cui vi parliamo in questo articolo non è la solita Albania. Affacciata sul Mar Ionio e protetta dalle imponenti falesie della Penisola di Karaburun, Grama Bay è uno dei luoghi più spettacolari e tuttavia ancora meno noti del Paese. Fino a pochi anni fa era conosciuta soprattutto dagli appassionati di trekking e dai navigatori, mentre oggi è finita sotto i riflettori internazionali grazie al riconoscimento ottenuto nella classifica Europe – World’s 50 Best Beaches 2026, che l’ha inserita tra le spiagge più belle del continente.

Merito di un paesaggio ancora incontaminato, dove l’acqua cristallina incontra alte pareti di roccia calcarea, grotte marine e una natura protetta che conserva il fascino più autentico della Riviera Albanese. Raggiungerla richiede un po’ di organizzazione, ma è proprio questo a renderla una delle mete più attrattive per chi desidera vivere un’esperienza lontana dalle spiagge più affollate.

Cosa fare e vedere a Grama Bay

Il primo impatto quando ci si trova davanti al profilo di Grama Bay è quello con il mare dalle incredibili sfumature turchesi, che fa subito venir voglia di tuffarsi, nuotare e fare snorkeling grazie alla trasparenza dell’acqua e ai fondali ricchi di fauna marina.

Uno dei motivi per cui questa baia in Albania è così apprezzata ed è stata premiata di recente sono indubbiamente le numerose grotte marine che punteggiano la costa. Molte di queste possono essere raggiunte esclusivamente via mare, in kayak o durante le escursioni in barca che partono dalle principali località della Riviera Albanese. L’escursione, inoltre, risulta particolarmente suggestiva, soprattutto per via dei giochi di luce che si creano all’interno delle cavità naturali.

Oltre ai suoi tesori naturalistici, Grama Bay custodisce anche un importante patrimonio storico. Il suo nome infatti deriva dal termine greco gramma, “lettera”, perché per secoli marinai greci, romani e bizantini utilizzavano la baia come riparo durante le tempeste, incidendo sulle pareti rocciose nomi, simboli e iscrizioni votive. Ancora oggi è possibile osservare centinaia di queste incisioni, considerate tra le testimonianze storiche costiere più significative dell’Albania.

E a proposito del trekking per cui fino ad oggi è stata nota la zona, gli amanti della natura possono percorrere i sentieri che si sviluppano sopra la baia e raggiungere alcuni punti panoramici da cui ammirare il contrasto tra il bianco delle scogliere e il blu intenso del Mar Ionio, particolarmente spettacolare al tramonto. Chi desidera vivere un’esperienza ancora più immersiva sceglie spesso di fermarsi per una notte in campeggio libero, una pratica diffusa tra gli escursionisti, sempre nel rispetto dell’ambiente e dell’area protetta.

Dove si trova e come raggiungerla

Grama Bay si trova sulla costa occidentale della Penisola di Karaburun, all’interno del Parco Nazionale Marino Karaburun-Sazan, una delle aree naturalistiche più importanti dell’Albania. La baia è completamente isolata e non è collegata da strade, caratteristica che ha contribuito a preservarne l’integrità paesaggistica. Il modo più semplice per raggiungerla è partecipare a un’escursione in barca con partenza da località come Dhërmi, Himarë o Valona.

Per chi ama il trekking esiste anche un itinerario panoramico che parte da Palasë e attraversa i sentieri della Penisola di Karaburun. Il percorso richiede diverse ore di cammino ed è consigliato a escursionisti con un minimo di esperienza, ma regala viste spettacolari lungo tutto il tragitto.

Data la totale assenza di servizi, è consigliabile arrivare ben equipaggiati con acqua, protezione solare, scarpe adatte agli scogli e, per chi desidera fare snorkeling, tutta l’attrezzatura necessaria. Il periodo migliore per visitare Grama Bay va da giugno a settembre.