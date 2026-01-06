Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pronti a scoprire il segreto più “cool” (in tutti i sensi) dell’inverno? Dimenticate i soliti paesaggi innevati: qui si parla di un’estetica che sembra uscita direttamente da un video virale o da un sogno ad occhi aperti. Immaginate la delicatezza di una rosa rossa che incontra la forza del ghiaccio eterno. Non è un filtro di Instagram, è la realtà mozzafiato che sta facendo impazzire il web.

Partiamo alla scoperta del regno delle Frozen Roses. È diventato la meta invernale più romantica della Cina: una suggestiva installazione artistica che sta catturando l’attenzione di migliaia di turisti.

Il ghiacciaio a forma di cuore pieno di rose

L’installazione di Frozen Roses, nel ghiacciaio a forma di cuore, è una vera sorpresa che permette di guardare l’inverno con occhi nuovi.

Una volta arrivati ci si rende conto della meraviglia e del contrasto cromatico. All’interno della grotta sembra di stare in una fiaba circondati da migliaia di rose e il soffitto a forma di cuore che si apre verso il cielo fa il resto.

Si cammina tra riflessi e dettagli colorati che risaltano nettamente sul bianco della neve. Un colpo d’occhio che non si scorda facilmente. L’atmosfera è così intensa che è diventata la meta preferita per chi vuole fare una proposta di matrimonio davvero epica; d’altronde, davanti a un anello che brilla tra rose e cristalli, dire di no è quasi impossibile. È una fiaba moderna dove il gelo delle montagne del Changbai svanisce, scaldato dalla bellezza di questi fiori che sembrano eterni.

Per catturare al meglio la magia delle rose sotto zero, si consiglia di sperimentare con le prospettive: provate a posizionare lo smartphone direttamente sul suolo ghiacciato per un selfie dal basso verso l’alto che includa il soffitto a cuore, oppure sdraiatevi (coperti bene, mi raccomando!) per scatti artistici che giocano con i riflessi del ghiaccio.

E dopo l’ultimo scatto? La giornata non finisce certo qui. A Erdao Baihe l’atmosfera si scalda: puoi rifugiarti in una caffetteria d’autore per un espresso bollente, perderti tra le creazioni dei designer locali o, se cerchi un momento magico, andare a conoscere da vicino le dolcissime renne che abitano questi boschi.

Dove si trova il ghiacciaio a forma di cuore e come raggiungerlo

Per vivere questo sogno ghiacciato si punta la bussola verso il Nord-Est della Cina, precisamente nella suggestiva provincia di Jilin, dove l’Isola di Ice Heart attende i visitatori nel villaggio di Lujiao, incastonato nella magnifica zona dei Monti Changbai.

Il viaggio comincia puntando verso Erdao Baihe, una pittoresca cittadina situata ai piedi del versante settentrionale della montagna che funge da campo base perfetto grazie al suo mix vibrante di cultura locale e modernità. Una volta arrivati in città, ci si dirige con facilità verso lo Snowflake Ice and Snow Park, il parco tematico che ospita le spettacolari Frozen Roses.

L’attrazione, tra le destinazioni più romantiche e fotogeniche della Cina, è una vera attrattiva invernale da visitare alla ricerca di un momento dolce, un “Instagram spot” o magari una location originale dove fare la proposta di matrimonio alla propria dolce metà (anche a San Valentino!).