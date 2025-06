Fonte: iStock Il fascino dei Gardens by the Bay

Nel cuore pulsante di Singapore, dove l’urbanizzazione avanza a ritmo serrato e i grattacieli si riflettono nelle acque della baia, sorge uno dei progetti botanici più spettacolari mai concepiti: i Gardens by the Bay. Si tratta di un immenso parco urbano che, oltre a essere un’oasi di natura e meraviglia, è anche un simbolo della visione all’avanguardia dell’isola città-stato, che da anni persegue un obiettivo ambizioso: diventare una metropoli in perfetta armonia con la natura.

Inaugurati nel giugno del 2012, dopo un importante lavoro di pianificazione durato cinque anni e un investimento da capogiro superiore al miliardo di dollari, i giardini rappresentano una fusione straordinaria di architettura, ingegneria ambientale e paesaggismo.

Distribuiti su una superficie di oltre 100 ettari, custodiscono più di un milione di esemplari botanici provenienti da ogni angolo del pianeta, racchiusi in un ambiente futuristico che lascia senza fiato.

I Supertrees: giganti verdi che sfidano il cielo

A dominare la scena, come guardiani silenziosi di un mondo sospeso tra realtà e fantasia, spiccano i celebri Supertrees, strutture monumentali che raggiungono altezze vertiginose, fino a 50 metri, e che, con la loro sagoma avveniristica, sono diventate l’icona indiscussa dei Gardens by the Bay. Ma non si tratta soltanto di spettacolari installazioni scenografiche: ciascun “super albero” è, infatti, un sofisticato ecosistema verticale.

Rivestiti da una lussureggiante vegetazione rampicante, questi colossi vegetali integrano tecnologie sostenibili, come pannelli fotovoltaici e sistemi di raccolta dell’acqua piovana. Di giorno, sono affascinanti opere di ingegneria vegetale mentre di notte, grazie a un’illuminazione artistica coreografata, si trasformano in protagonisti di uno spettacolo di luci e suoni che incanta i visitatori di ogni età.

Passeggiare lungo l’OCBC Skyway, la passerella sospesa che collega le due strutture più alte, regala una vista panoramica impossibile da descrivere a parole sull’intero parco e sulla skyline della città, e regala un’esperienza che rimane impressa nella memoria.

Le serre: tra nuvole e fiori da ogni continente

Accanto ai Supertrees, sorgono due immense cupole di vetro che sembrano sbocciate direttamente dal futuro: la Cloud Forest e il Flower Dome, ambienti controllati che da soli occupano un’area immensa, e ospitano una varietà di ecosistemi e specie botaniche rare, ricreando le condizioni climatiche di regioni montane e mediterranee.

La Cloud Forest è forse la più sorprendente delle due: al suo interno si erge una montagna artificiale alta 35 metri, avvolta da una fitta nebbiolina e sormontata dalla cascata interna più alta del mondo. Camminando lungo i percorsi sopraelevati, ci si immerge in un viaggio sensoriale tra felci giganti, piante carnivore e orchidee rare, che evocano le foreste tropicali che crescono a migliaia di metri d’altitudine.

Più rilassante, ma altrettanto affascinante, è il Flower Dome, che ospita una collezione floreale internazionale. In questo immenso giardino d’inverno, si può ammirare una continua rotazione di esposizioni botaniche che celebrano le stagioni, le tradizioni dei continenti e l’incredibile diversità del mondo vegetale.

Un’esperienza da non perdere, tra magia e consapevolezza

Visitare i Gardens by the Bay è un’occasione per ammirare paesaggi incredibili, scattare fotografie indimenticabili, e intraprendere un viaggio in una nuova idea di città, dove il verde non è relegato ai margini, ma diventa protagonista, parte integrante dell’identità urbana.

Alcune attrazioni interne come le serre o la passeggiata aerea richiedono un biglietto d’ingresso, ma l’accesso ai giardini esterni è gratuito e regala un’esperienza sensoriale di grande impatto. Che sia sotto la luce brillante del giorno o immersi nella magia notturna delle luci danzanti, i Gardens by the Bay hanno la rara capacità di far sentire parte di un progetto visionario e poetico.

In fondo, non si tratta solo di un parco, ma di una dichiarazione d’intenti, una sfida vinta contro l’idea che l’urbanizzazione debba per forza distruggere la natura. A Singapore, il futuro è verde e nei Gardens by the Bay è già diventato realtà.