I laghi sotterranei più affascinanti al mondo, perle nascoste

I laghi sono uno dei capolavori della natura, specchi cristallini che riflettono la bellezza del paesaggio che li avvolge in un abbraccio. Se poi, sono inseriti in un contesto particolare come quello sotterraneo, la magia è ancora più grande e si completa, talvolta, con i giochi di luce dei raggi solari che filtrano appena. Tra le mete più affascinanti ecco Grjótagjá, una delle grotte vulcaniche più belle dell'Islanda con il suo fiabesco lago blu, alimentato da sorgenti termali, suggestiva location in Game of Thrones per la romantica scena tra Jon Snow e Ygritte. (Nella foto, Grjótagjá, Nord Islanda)