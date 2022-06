Le chiese nella roccia: le più belle del mondo

Ci sono luoghi che non possono fare a meno di sorprendere, rifugi di preghiera dove l'architettura si fonde con gli elementi naturali, dando vita a opere uniche, la cui storia è impressa nella pietra. Sono le chiese scavate nella roccia, capolavori di una bellezza senza tempo. Di quelle italiane più imperdibili ve ne abbiamo già parlato . Oggi, invece, vi portiamo alla scoperta delleche si possono ammirare nel resto del mondo. A cominciare da quelle di, località della Cappadocia famosa gli spettacolari Camini delle Fate, ma anche per le favolose chiese rupestri che vanno ad impreziosire quello che è considerato un vero e proprio museo a cielo aperto. (In foto, chiesa rupestre di Karanlk Kilise a Göreme)