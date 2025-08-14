Più di 350 anni di storia e ancora in attività: il Faro di Lindesnes è un’icona norvegese. La sua posizione, dove si incontrano due mari, regala scenari indimenticabili

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Faro di Lindesnes in Norvegia

Esistono luoghi che non fanno rumore; eppure, sono entrati nell’immaginario collettivo, tra questi c’è il faro di Lindesnes una costruzione che fa da guardiano nei mari più tempestosi della Norvegia e che un tempo ha salvato marinai. Oggi è uno dei luoghi più fotogenici e fotografati dai viaggiatori che riconoscono il faro più antico della Norvegia come un monumento dall’atmosfera mozzafiato che profuma di avventura.

Visitare il faro di Lindesnes che domina i mari norvegesi

Il faro di Lindesnes è un meraviglioso guardiano dei mari norvegesi costruito nel 1655 per poter supportare i marinai che si avventuravano verso viaggi incerti e pericolosi. La luce era l’unico avvertimento per poter evitare la collisione con le scogliere e le correnti insidiose. Quello che vediamo oggi, però, non è la costruzione originale ma il successivo del 1916 che spicca con la sua torre bianca e rossa ancora oggi riconoscibile a chilometri di distanza.

La posizione è spettacolare: il faro domina un promontorio roccioso, a 2518 chilometri esatti da Capo Nord. È ufficialmente il punto più a sud della costa della Norvegia continentale, e la traduzione stessa di Lindesnes significa “dove il paese sprofonda nel mare”. Non è un nome poetico?

Oggi, Lindesnes Fyr è molto più di un faro: è un museo nazionale della cultura marittima. Al suo interno e nei dintorni troverete mostre interattive sulla storia dei fari, esposizioni di strumenti nautici antichi, fotografie d’epoca e testimonianze di marinai che hanno affrontato mari impetuosi.

Il Visitor Center, moderno e accogliente, vi guiderà in un viaggio tra tecnologia e tradizione. Ad accogliere i visitatori è un filmato che racconta la storia del faro mentre successivamente le guide locali da veri appassionati di mear racconteranno curiosità e aneddoti ma anche leggende legate alla costa per lasciare il segno catturando l’attenzione dei viaggiatori.

iStock

E all’esterno? Una splendida passeggiata tra rocce e cespugli dove il vento soffia in modo incessante ti attende. Potrai persino salire fino alla lanterna del faro ammirando un paesaggio suggestivo a 360 gradi che, nei giorni più limpidi, regala un vero e proprio spettacolo. Se vuoi un ricordo dolce della visita, non perdere il celebre “Lighthouse Muffin” servito nel caffè del complesso: morbido, profumato e perfetto con una tazza di caffè caldo mentre fuori il vento ulula.

Dove si trova il faro di Lindesnes e come raggiungerlo

Il faro di Lindesnes si trova nell’area sud della Norvegia nel territorio appartenente alla contea di Agder. Il faro, che domina i mari, ha una posizione suggestiva e dista circa 40 chilometri dalla cittadina di Mandal. Il modo migliore per arrivarci è chiaramente in auto partendo da Mandal, proseguendo verso Vigeland per poi deviare sulla strada panoramica che costeggia la costa fino al faro: basteranno 45 minuti.

In alternativa è possibile usare i mezzi pubblici, arrivando in autobus fino a Vigeland e poi proseguendo in taxi o noleggiando una bici quando il clima è clemente. Altra opportunità è organizzare una gita in barca aggregandosi alle escursioni che danno modo di osservare il guardiano immobile da un punto di vista privilegiato.