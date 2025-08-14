Faro di Lindesnes, il guardiano leggendario che illumina i mari più tempestosi

Più di 350 anni di storia e ancora in attività: il Faro di Lindesnes è un’icona norvegese. La sua posizione, dove si incontrano due mari, regala scenari indimenticabili

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato: 14 Agosto 2025 15:29

Faro di Lindesnes, il guardiano leggendario che illumina i mari più tempestosi
iStock
Faro di Lindesnes in Norvegia

Esistono luoghi che non fanno rumore; eppure, sono entrati nell’immaginario collettivo, tra questi c’è il faro di Lindesnes una costruzione che fa da guardiano nei mari più tempestosi della Norvegia e che un tempo ha salvato marinai. Oggi è uno dei luoghi più fotogenici e fotografati dai viaggiatori che riconoscono il faro più antico della Norvegia come un monumento dall’atmosfera mozzafiato che profuma di avventura.

Visitare il faro di Lindesnes che domina i mari norvegesi

Il faro di Lindesnes è un meraviglioso guardiano dei mari norvegesi costruito nel 1655 per poter supportare i marinai che si avventuravano verso viaggi incerti e pericolosi. La luce era l’unico avvertimento per poter evitare la collisione con le scogliere e le correnti insidiose. Quello che vediamo oggi, però, non è la costruzione originale ma il successivo del 1916 che spicca con la sua torre bianca e rossa ancora oggi riconoscibile a chilometri di distanza.

La posizione è spettacolare: il faro domina un promontorio roccioso, a 2518 chilometri esatti da Capo Nord. È ufficialmente il punto più a sud della costa della Norvegia continentale, e la traduzione stessa di Lindesnes significa “dove il paese sprofonda nel mare”. Non è un nome poetico?

Oggi, Lindesnes Fyr è molto più di un faro: è un museo nazionale della cultura marittima. Al suo interno e nei dintorni troverete mostre interattive sulla storia dei fari, esposizioni di strumenti nautici antichi, fotografie d’epoca e testimonianze di marinai che hanno affrontato mari impetuosi.

Il Visitor Center, moderno e accogliente, vi guiderà in un viaggio tra tecnologia e tradizione. Ad accogliere i visitatori è un filmato che racconta la storia del faro mentre successivamente le guide locali da veri appassionati di mear racconteranno curiosità e aneddoti ma anche leggende legate alla costa per lasciare il segno catturando l’attenzione dei viaggiatori.

Come visitare il Faro di Lindesnes
iStock
Il Faro di Lindesnes, il guardiano avventuroso dei mari norvegesi

E all’esterno? Una splendida passeggiata tra rocce e cespugli dove il vento soffia in modo incessante ti attende. Potrai persino salire fino alla lanterna del faro ammirando un paesaggio suggestivo a 360 gradi che, nei giorni più limpidi, regala un vero e proprio spettacolo. Se vuoi un ricordo dolce della visita, non perdere il celebre “Lighthouse Muffin” servito nel caffè del complesso: morbido, profumato e perfetto con una tazza di caffè caldo mentre fuori il vento ulula.

Dove si trova il faro di Lindesnes e come raggiungerlo

Il faro di Lindesnes si trova nell’area sud della Norvegia nel territorio appartenente alla contea di Agder. Il faro, che domina i mari, ha una posizione suggestiva e dista circa 40 chilometri dalla cittadina di Mandal. Il modo migliore per arrivarci è chiaramente in auto partendo da Mandal, proseguendo verso Vigeland per poi deviare sulla strada panoramica che costeggia la costa fino al faro: basteranno 45 minuti.

In alternativa è possibile usare i mezzi pubblici, arrivando in autobus fino a Vigeland e poi proseguendo in taxi o noleggiando una bici quando il clima è clemente. Altra opportunità è organizzare una gita in barca aggregandosi alle escursioni che danno modo di osservare il guardiano immobile da un punto di vista privilegiato.

Itinerari culturali Norvegia Viaggi Avventura