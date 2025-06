Espalmador è una piccola isola segreta nel Mediterraneo dove disconnettersi per davvero, tra lagune protette, spiagge incontaminate e una storia affascinante che in pochi conoscono

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Espalmador è l'isola a due passi da Formentera da scoprire

Naufragare su un’isola deserta per alcuni è un incubo, per altri un sogno. Quel che è certo è che ci sono angoli di paradiso come l’isola di Espalmador che fanno venire voglia di trascorrere un po’ di tempo a contatto con la natura, con i piedi nella sabbia godendosi l’acqua turchese. Tra la caotica Ibiza e la selvaggia Formentera, questo piccolo gioiello spagnolo non è molto conosciuto ma è tutto da scoprire.

L’isola di Espalmador

La conosciamo come Espalmador, ma il suo nome originale è S’Espalmador per chi parla ibizenco. Il piccolo isolotto di 2 chilometri quadrati si trova tra la vivace Ibiza, spesso scelta per la vita notturna, e la selvaggia Formentera. All’interno del parco naturale di Ses Salines, è un’isola selvaggia, incontaminata e praticamente disabitata. Nessun bar sulla spiaggia, niente lettini, zero resort. Solo mare, sabbia e una pace che non ha prezzo.

Qui non troverai strade o boutique: solo due ville in stile tradizionale, una piccola cappella, un faro solitario e una vecchia torre di guardia, Sa Guardiola, che sorveglia silenziosa l’orizzonte da secoli (e che un tempo serviva per scovare pirati all’orizzonte). È questo il bello: niente fronzoli, solo un’anima autentica.

Una delle spiagge più spettacolari è Es Racó de S’Alga, un’insenatura naturale da cartolina con sabbia finissima e acqua trasparente. Un sogno lungo un chilometro, perfetto per nuotare, rilassarsi o semplicemente dimenticare il mondo. E se sei un fan del naturismo, sappi che qui è assolutamente normale stare come mamma ti ha fatto.

iStock

Per anni uno dei riti preferiti dei visitatori era immergersi nei fanghi della laguna centrale dell’isola. Si diceva avessero poteri rigeneranti, tipo spa naturale deluxe. Peccato che, alla lunga, quella “cura” facesse più male che bene – non alla pelle, ma alla fauna locale, soprattutto agli uccelli che nidificavano lì. Oggi l’area è chiusa per proteggere l’ecosistema, ma resta uno degli angoli più affascinanti e misteriosi dell’isola.

Espalmador è una delle poche isole private di tutta la Spagna; dopo essere appartenuta per decenni alla famiglia Cinnamond (sì, suona proprio come un personaggio di un romanzo), è stata venduta nel 2018 a una ricca famiglia del Lussemburgo per circa 18 milioni di euro. Il Consell di Formentera ci ha provato a comprarla, ma senza successo.

Dove si trova Espalmador e come raggiungerla

Seppur si tratti di un’isola privata, l’isola di Espalmador è raggiungibile partendo da Ses Illetes, nella zona nord di Formentera. Un tempo era possibile attraversare a piedi il tratto di mare noto come Es Pas, ma oggi per tutelare l’ambiente è stato vietato questo spostamento e dunque ci si arriva solo via mare dal porto di La Savina dove ogni giorno partono gite organizzate in barca o catamarano con formula pranzo o aperitivo inclusi. Se vuoi sentirti un po’ più avventuroso, puoi anche noleggiare un gommone o una piccola barca per conto tuo. Niente traghetti pubblici dalla Spagna però: il servizio è stato sospeso per proteggere l’isola.