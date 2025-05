Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Non fatevi ingannare dal nome, Calo des Morts, letteralmente “cala dei morti” è in realtà uno dei luoghi più vivi e autentici di Formentera. L’isola custodisce questa meraviglia nella sua zona sud e già mentre si scende per il sentiero si resta incantati dalla vista offerta e dalle sfumature di blu e turchese a contrasto con la roccia.

Perché si chiama così? Secondo gli abitanti più anziani potrebbe essere un soprannome legato al fatto di aver ritrovato alcuni corpi in mare giunti qui a causa della corrente, ma non ci sono documenti ufficiali e comunque non ci sono leggende sinistre legate al luogo… insomma, a parte il nome, è un vero e proprio paradiso.

Caratteristiche di Calo des Mort

La spiaggia di Calo des Mort è un’insenatura minuscola, una mezzaluna di sabbia chiara incastonata tra pareti rocciose; deve la sua bellezza alla combinazione tra i contrasti della roccia rossastra, della sabbia bianchissima e del fondale. Il risultato? Un paesaggio che sembra dipinto a mano e che trasmette pace, libertà e un senso di intimità raro. La baia è selvaggia, in tutta la sua naturalezza. Non ci sono bar, ristoranti o ombra. Incontaminata in tutta la sua meraviglia deve essere visitata in modo consapevole portando con sé acqua e cibo sufficienti per la sosta.

Il mare qui è qualcosa di assolutamente straordinario: acque limpidissime grazie alla presenza della Posidonia che ossigena l’acqua rendendola cristallina. Dettaglio in più che aggiunge un aspetto instagrammabile al luogo è dato dalle “escars”, costruzioni in legno colorate usate dai pescatori e che rendono la destinazione ancora più pittoresca.

Sui social Calo des Morts è diventata famosa per un affaccio roccioso, ma attenzione: nonostante alcuni soggetti spericolati abbiano condiviso sui social foto estremamente pericolose, tali comportamenti non vanno replicati poiché la situazione può sfuggire di mano mettendosi in pericolo.

La spiaggia di Formentera è diventata famosa per un luogo fotografato ed incredibilmente condiviso, ma qualcosa è cambiato nel 2020: durante il mese di maggio la meta dei selfie spettacolari è crollata cambiando in modo definitivo quello che era il paesaggio della caletta, che comunque non ha perso di meraviglia. Se sei tra le persone che, negli anni passati, si è scattata una foto su quel balcone, oggi possiedi un frammento irripetibile della storia di Formentera: quella cornice non esiste più, e non tornerà.

Dove si trova e come arrivare a Calo des Mort

Calo des Mort si trova nella zona sud dell’isola di Formentera in Spagna e non è lontana da altre spiagge iconiche come Platja des Migjorn e Es Ram in prossimità del centro urbano di Maryland. Ci si arriva in autobus, con la propria auto seguendo le strade per Pilar de la Mola oppure in scooter che è anche la soluzione più agile per l’alta stagione. Attenzione, perché è necessario affrontare un piccolo sentiero sterrato e scivoloso di circa 2 chilometri per poterla raggiungere, dunque è meglio indossare scarpe comode. Non è troppo lungo: bastano 10-15 minuti di camminata e nel frattempo ci si gode paesaggi da sogno.

Insomma, visitare Calo des Mort è imprescindibile per gli amanti del mare, del trekking e di chi sta organizzando una vacanza a Formentera.