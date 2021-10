In Islanda puoi entrare all’interno di un vulcano

Non è fantascienza, ma una realtà probabilmente riservata solo ai più coraggiosi anche se gli esperti confermano non c’è nulla di pericoloso. In Islanda si può entrare all’interno di un vulcano e fare un tour nella sua camera magmatica. Per vivere in prima persona questa folle impresa, dobbiamo recarci a sud di Reykjavik, al cospetto del vulcano Thrihnukagigur, l’unico al mondo che offre questa adrenalinica opportunità.

Come i protagonisti di Viaggio al centro della terra di Jules Verne, così possiamo essere noi, scegliendo di addentrarci all’interno di un vulcano ancora attivo. Ma state tranquilli, perché gli esperti confermano che il suo riposo è rassicurante. Il vulcano Thrihnukagigur, infatti, è dormiente da oltre 4000 anni. Se questo vi fa stare più tranquilli, allora, è arrivato il momento di scoprire le viscere del vulcano e scendere in profondità. Pronti a partire?

I tour, attivi dal 2012, portano tutti gli avventurieri all’interno del cratere attraverso un grande ascensore. Si scende in una cavità profonda più 100 metri, e ci vogliono circa 6 minuti per toccare la terra.

Una volta entrati dentro al vulcano, la sorpresa è incredibile. Una serie di colori cangianti regalano visioni quasi fantascientifiche. In realtà si tratta di fenomeni dovuti a tutte le componenti che fanno parte della camera magmatica. Il giallo, per esempio, indica i punti ricchi di gas sulfurico, il blu cobalto caratterizza, invece, le rocce che si sono staccate dalle pareti.

Gli altri colori, che creano un effetto prismatico e suggestivo, sono dovuti alla presenza di micro organismi diversi che popolano il vulcano. Si tratta di un ecosistema straordinario e piuttosto sconosciuto dalla comunità scientifica, dato che il vulcano Thrihnukagigur è l’unico al mondo che ci ha permesso di avvicinarci così tanto alla struttura geologica.

Ma come mai, in questo vulcano islandese, è possibile vivere questa esperienza? Il motivo è presto detto, anche se ancora non perfettamente chiaro agli scienziati. La camera magmatica di Thrihnukagigur, che corrisponde al cuore del vulcano, è priva di magma. Secondo gli esperti il liquido magmatico può essersi ritirato nella profondità della terra oppure solidificato nelle pareti. Resta il fatto che l’assenza di questo permette ai viaggiatori di tutto il mondo di vivere una delle esperienze più incredibili di sempre.