Dormire nella casa tra gli alberi al confine del Polo Nord

Esiste un luogo intriso di un fascino primordiale e unico perché è lì che la natura, assoluta protagonista, è lasciata libera di mettere in scena i suoi più belli spettacoli, quelli che da sempre ci incantano. Stiamo parlando del circolo polare artico, dove si verificano quei fenomeni di straordinaria meraviglia come il sole di mezzanotte in estate o la notte di Kaamos in inverno.

Questo luogo è speciale per tante cose, non solo per gli spettacoli da ammirare in cielo, con l’aurora boreale, e tutto intorno con i panorami incontaminati, ma anche perché è qui che si trova il villaggio di Babbo Natale. Insomma, una vera e propria cartolina incantata in cui tutto sa di magia.

Ed è proprio qui, appena fuori dalla capitale della Lapponia, la celebre Rovaniemi, che sorge un hotel in grado di restituire un’esperienza al di fuori dell’ordinario. All’interno degli alloggi della struttura, infatti, è possibile godere del comfort tipico degli hotel di lusso, ammirare il cuore della natura artica e vivere in prima persona le tradizioni locali del territorio.

Ma non si tratta di un semplice hotel ben costruito, perché gli alloggi dell’Arctic Treehouse Hotel sono realizzati tra gli alberi. Immerse nel bosco, queste camere panoramiche regalano un’esperienza unica offrendo le viste più belle e suggestive di tutto il mondo: da una parte la natura dell’Artico, dall’altra l’aurora boreale.

Gli interni caldi e confortevoli trasformano gli alloggi in veri e propri nidi protetti, non a caso quella offerta dall’Arctic TreeHouse Hotel è una delle esperienze più romantiche per i viaggiatori di tutto il mondo.

Queste case sull’albero sono dotate di ogni comfort: c’è il camino, la sauna e l’angolo cottura e un grande letto per potersi distendere e riposare. Le strutture però, hanno anche delle grandi vetrate che permettono agli ospiti di immergersi nel panorama circostante, pur restando tra il calore della stanza.

Diverse, poi, sono le esperienze offerte dall’hotel, come la possibilità di fare una sauna finlandese immersa direttamente nella foresta tra gli alberi imbiancati dalla neve, o radunarsi davanti al fuoco di un imponente camino che domina nella hall dell’edificio principale che ha la forma di un fiocco di neve a cinque punte.

L’hotel, inoltre, si trova a pochi chilometri dalla casa di Babbo Natale, configurandosi così come il miglior punto di partenza per un viaggio magico e sensazionale.