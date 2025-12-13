La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il Castello di Colomares, monumento fiabesco in Spagna

Tra le colline assolate della Costa del Sol, c’è un luogo che sembra uscito direttamente da un sogno: un castello che non appartiene né al Medioevo né a un’epoca precisa, ma alla fantasia. Il Castello di Colomares, a Benalmádena, è un sorprendente omaggio a Cristoforo Colombo e al viaggio che cambiò la storia del mondo.

Con le sue torrette fiabesche, i passaggi segreti e i dettagli architettonici che mescolano stili diversi (tra cui bizantino, romanico, gotico e mudéjar) questo piccolo gioiello racconta il dialogo tra culture che da sempre caratterizza la Spagna.

La storia del Castello di Colomares

Non un castello vero e proprio, ma un monumento particolare nato dalla creatività di un uomo visionario. Fu infatti il medico chirurgo Esteban Martín y Martín che, nel 1987, decise di realizzare un sogno trasformando quello che doveva essere un tributo personale in un monumento senza precedenti. Ispirato dal Quinto Centenario della scoperta dell’America e dalla sua passione per la storia, l’arte e l’architettura, in sette anni, con l’aiuto di soli due artigiani locali, diede vita a un’opera tra le più belle della Spagna.

Mescolando stili romanici, bizantini, gotici e moreschi, volle celebrare l’eredità culturale del Paese e il suo ruolo centrale nella scoperta dell’America. Il percorso all’interno del complesso guida attraverso sedici scene simboliche che evocano momenti chiave del Quattrocento: dal matrimonio dei Re Cattolici alla partenza delle caravelle, fino alla prima mappa di Hispaniola. Ogni dettaglio, dalla forma a nave del castello al suggestivo mausoleo dedicato a Colombo, è pensato per far rivivere l’epopea delle grandi esplorazioni.

Curiosità sul monumento più fiabesco della Spagna

Tra le curiosità più affascinanti del Castello di Colomares ce ne sono alcune che lo rendono davvero unico nel suo genere. Oltre alla sua estetica fiabesca e alla ricchezza di simboli nascosti, il complesso vanta una superficie di ben 1.500 metri quadrati, che lo rende probabilmente il più grande monumento al mondo dedicato a Cristoforo Colombo. Al tempo stesso, però, custodisce anche un record opposto: al suo interno si trova la chiesa consacrata più piccola del pianeta, Santa Isabel de Hungría.

Questa minuscola cappella, dedicata a Santa Elisabetta d’Ungheria, misura solo 1,96 metri quadrati ed è ufficialmente registrata nel Guinness dei primati. Con il passare degli anni e grazie alla sua crescente popolarità, il castello è diventato un vero magnete per i viaggiatori, attirando fino a ventimila visitatori all’anno, tutti desiderosi di scoprire i segreti e le storie racchiuse nelle sue pietre. E scattare molte foto, ovviamente!

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Colomares si trova a Benalmádena, su una collina che domina la Costa del Sol e il Mar Mediterraneo, offrendo non solo un luogo di grande interesse artistico, ma anche uno scenario panoramico mozzafiato. Raggiungerlo è semplice sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto, se arrivate da Malaga o dalle città vicine, prendete l’autostrada A-7 in direzione Benalmádena. Seguite le indicazioni per Benalmádena Pueblo e, da lì, la segnaletica locale vi condurrà al castello, dove è disponibile un parcheggio.

Con i mezzi pubblici, invece, sempre da Malaga, potete prendere il treno della linea Cercanías C1 fino alla stazione Benalmádena-Arroyo de la Miel. Dalla stazione, un autobus o un taxi vi porterà a Benalmádena Pueblo dove, seguendo le indicazioni o con un altro breve tratto in bus o taxi, si raggiunge il castello. Una volta arrivati, dovrete pagare un ingresso di 3 euro.