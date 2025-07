Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

L’Europa è piena di castelli ma alcuni sanno essere più incredibili di altri per la loro struttura, la storia e le leggende. Uno di questi? Il castello di Bojnice in Slovacchia che con la sua silhouette da cartolina, le torri dai tetti turchesi e l’atmosfera unica risulta tra i più interessanti e suggestivi di tutto il continente.

La struttura sorge su una base di travertino ed è stata modellata nei secoli attraverso vari interventi di conti e nobili. Oggi tanti viaggiatori e curiosi da tutto il mondo lo esplorano passeggiando tra le stanze eleganti e le grotte sotterranee per poi raggiungere il parco che sembra uscito da un film. E in effetti… alcune pellicole sono state girate proprio qui.

Il castello da fiaba di Bojnice

Appena varchi l’ingresso del Castello di Bojnice ti sembra di essere in una fiaba e l’effetto wow è garantito. Torri turchesi, saloni da sogno, leggende di streghe e persino un pozzo d’acqua termale nel cortile: il castello, con origini nel XII secolo, è stato il rifugio di re e nobili ungheresi, tra cui l’eccentrico conte Ján Pálffy, che lo trasformò in un capolavoro romantico ispirato ai castelli della Loira. E fidati: ha fatto un lavoro pazzesco.

Le sale sono una vera esplosione di bellezza. Passeggia tra affreschi, stucchi dorati e mobili d’epoca che sembrano usciti da un film… ah no, ci sono usciti davvero! Il castello è stato il set di Fantaghirò, la mitica serie anni ’90 (ricordi la Strega Nera? Proprio lei!).

Da non perdere: il salone dorato, un capolavoro con soffitto in legno, rivestito di foglie d’oro e lacca aurea, la sala della musica un tempo usata come camera da letto del conte Pálffy, oggi ospita strumenti musicali d’epoca, tra cui un pianoforte viennese del 1884 e la cappella barocca con stucchi settecenteschi, affreschi ottocenteschi e una pala gotica medievale incastonata in un’antica vetrata del XIV secolo. Ma il bello non finisce qui: all’interno dei sotterranei, durante le visite guidate, si possono vedere le grotte.

L’esterno è tutto da scoprire: ospita un grande parco, uno zoo dove poter vedere da vicino 1800 animali e un tiglio di oltre 700 anni. E se capiti ad aprile, preparati a un’esperienza da urlo con il festival dei fantasmi e dei vampiri: tra spettacoli, costumi e misteri, l’atmosfera è pura magia.

Insomma, tra fiaba e realtà, il castello di Bojnice è un posto da segnare in agenda.

Dove si trova il castello di Bojnice e come raggiungerlo

Vuoi visitare uno dei castelli più fiabeschi d’Europa? Allora punta dritto verso il castello di Bojnice. Anche se si trova a quasi 200 km da Bratislava e non ci sono collegamenti diretti, merita una visita seppur il viaggio risulti impegnativo.

Parti dalla capitale con un treno o un autobus fino a Prievidza (ci metterai circa 3 ore), poi salta su un bus locale e in 10 minuti sei a Bojnice. La cittadina è piccola ma affascinante, e condivide i trasporti con la vicina Prievidza, immersa nella verde valle del Nitra. Fidati: tra boschi, torri e atmosfera da favola, ti sembrerà di entrare in un sogno medievale. Un’alternativa? Riduci di un po’ i tempi e garantisciti maggiore flessibilità noleggiando un’auto.