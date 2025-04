Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Blyde River Canyon all'alba

Nel cuore del Sudafrica, immerso tra le vette del Drakensberg e i panorami selvaggi della provincia di Mpumalanga, si trova un dei luoghi dove la natura sfida l’impossibile. Un posto spettacolare e poco conosciuto: il Blyde River Canyon, detto anche come Motlatse Canyon. Considerato il terzo canyon più grande al mondo e l’unico canyon verde, questo grandissimo abisso, inciso nella roccia, è un vero miracolo della natura.

Qui, le pareti rocciose si colorano di verde grazie all’arrampicante vegetazione lussureggiante che crea uno scenario quasi immaginario.

Questo mitico luogo è un mix perfetto di geologia, biodiversità e bellezza paesaggistica. Oggi è una delle mete naturalistiche più affascinanti del Sudafrica.

Tra meraviglie geologiche, viste mozzafiato, escursioni indimenticabili e curiosità sorprendenti: approfondiamo la conoscenza di questo verde canyon in questo articolo.

Un canyon unico nel suo genere

Il Blyde River Canyon si estende per oltre 26 chilometri e in alcuni punti raggiunge una profondità di oltre 800 metri. Ciò che lo rende diverso dagli altri canyon del mondo è la presenza dominante di vegetazione subtropicale che lo abbraccia quasi interamente. Mentre gli altri canyon sono aridi e rocciosi, il Blyde River Canyon è verde e fertile grazie al clima umido e alle abbondanti piogge.

Questo è un inno alla forza creativa della natura, una testimonianza di come il tempo, l’acqua e la vita possano scolpire un’opera d’arte.

Il nome “Blyde” significa “gioioso” e fu dato dai coloni boeri nel XIX secolo per celebrare il ritorno di una spedizione andata a buon fine. Il canyon fa parte della riserva naturale del Blyde River Canyon Nature Reserve, istituita per preservare questo ecosistema straordinario che ospita una vasta gamma di flora e fauna endemiche.

Meraviglie geologiche scolpite dal tempo

Il meraviglioso canyon è il frutto di milioni di anni di erosione da parte del fiume Blyde. Questo ha scavato il paesaggio attraverso strati di arenaria, scisto e quarzite, creando formazioni rocciose spettacolari. Una delle più famose sono le Tre Rondavel: tre gigantesche torri di roccia che ricordano le tradizionali capanne africane con tetto conico. Alte centinaia di metri, queste formazioni dominano la valle sottostante e offrono uno dei panorami più iconici e spettacolari del parco.

Altro sito geologico di rilievo sono i Bourke’s Luck Potholes, pozze cilindriche scavate nella roccia dal vorticoso incontro dei fiumi Blyde e Treur. Le loro forme lisce e levigate, scolpite dall’acqua nel corso dei millenni, sono un vero miracolo naturale, visibile grazie a passerelle sospese che permettono di ammirarle e fotografarle dall’alto.

Un paradiso di biodiversità

Il Blyde River Canyon è anche un rifugio per la biodiversità, grazie al clima mite e alla molteplicità di ambienti, che variano da foreste tropicali a savane, da fiumi impetuosi a pareti rocciose verticali. Questo luogo ospita oltre 1.000 specie di piante, tra cui felci giganti, alberi da frutto selvatici, aloe e protee.

Per gli amanti della fauna, il canyon è un luogo carico di emozioni e di magia. Qui si possono infatti avvistare: babbuini, cercopitechi, antilopi, zebre, e a volte, leopardi.

Fonte: iStock

Paradiso anche per chi pratica birdwatching: qui ci sono oltre 250 specie di uccelli, tra cui l’aquila nera e il raro turaco di Knysna. I corsi d’acqua pullulano di ippopotami e coccodrilli, mentre nelle zone più umide vivono rane dai colori accesi e insetti endemici.

Panorami mozzafiato e trekking indimenticabili

Uno dei motivi principali per esplorare il Blyde River Canyon è la possibilità di godere di scenari mozzafiato da numerosi punti panoramici lungo la Panorama Route, una delle strade panoramiche più belle del Sudafrica.

Oltre alle già citate sopra Tre Rondavel e ai Bourke’s Luck Potholes, da inserire nell’itinerario sono anche:

God’s Window : un balcone naturale affacciato sulla Lowveld, la pianura che si estende fino al confine con il Mozambico. In giornate di cielo limpido, lo sguardo può andare oltre per 200 chilometri,

: un balcone naturale affacciato sulla Lowveld, la pianura che si estende fino al confine con il Mozambico. In giornate di cielo limpido, lo sguardo può andare oltre per 200 chilometri, Wonder View : il punto panoramico più alto della zona, da cui si ammira il canyon e la vegetazione sottostante,

: il punto panoramico più alto della zona, da cui si ammira il canyon e la vegetazione sottostante, Lisbon e Berlin Falls: due spettacolari cascate che danzano abbracciate a una fitta vegetazione, raggiungibili con brevi passeggiate.

Per chi ama le escursioni, il canyon regala numerosi sentieri, sia brevi e adatti a famiglie, che più lunghi e impegnativi.

Fonte: iStock

Il più famoso è il Leopard Trail, un percorso circolare di diversi chilometri che attraversa aree boschive e creste rocciose, offrendo immersioni pazzesche nella natura e panorami da urlo.

Attività e avventura per tutti al Blyde River Canyon

Il Blyde River Canyon è anche un luogo perfetto per chi cerca avventura e sport all’aria aperta. Per gli appassionati di escursioni, per gli amanti degli animali, per i fotografi alla ricerca di ispirazione e per tutti i viaggiatori curiosi, questo luogo è una meta che lascia senza fiato.

Tra le attività più amate dai visitatori troviamo:

Canoa e rafting sul Blyde River, con rapide divertenti ma adatte anche a principianti,

Zipline e canopy tour: per un’avventura sospesa tra gli alberi e per un’immersione totale nella foresta,

Crociera sul Blyde Dam, per ammirare il canyon da una prospettiva diversa e avvistare gli animali lungo le rive,

Birdwatching e fotografia naturalistica.

Per chi vuole vivere un’esperienza immersiva, dormire in lodges, campeggi e guesthouse immersi nella natura, è sicuramente una cosa da non perdere. Questi abbinano comfort e rispetto per l’ambiente.

Un gioiello ancora poco conosciuto

Nonostante la sua straordinaria bellezza, il Blyde River Canyon è ancora poco conosciuto rispetto ad altre meraviglie naturali del mondo. Questo lo rende una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza autentica e lontana dal turismo di massa. Immergersi in un ecosistema vibrante, camminare sospeso tra vette verdi e lasciarsi sorprendere da una natura che sembra davvero sfidare l’impossibile: questo è quello che si vive durante un viaggio qui.

Nel silenzio delle sue foreste, nel rumore potente delle sue cascate e nei colori intensi che sfumano gli scorci, il canyon verde racconta una storia antica e affascinante, quella di un mondo selvaggio dove la natura regna sovrana e sfida l’impossibile.

Il canyon è facilmente raggiungibile in auto da Johannesburg o da Nelspruit, e spesso viene combinato con un safari nel vicino Parco Kruger, uno dei più celebri dell’Africa.