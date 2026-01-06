Un itinerario straordinario in crociera attraversa Mediterraneo, Americhe, Pacifico e Oceano Indiano, toccando Rio, Tokyo e Maldive

Sono tante le persone che hanno il sogno di vivere un’esperienza leggendaria come il giro del mondo, proprio come quelle che si leggono sui grandi romanzi. Basti pensare che queste esplorazioni una volta venivano tracciate da grandi nomi come Magellano e Cook. Oggi, però, alcuni hanno scelto di rivivere una parte di questa magia a bordo di una nave da crociera comoda e moderna.

Il 5 gennaio 2026 dal porto di Genova è ufficialmente partita la MSC World Cruise 2026, un viaggio decisamente lungo che toccherà 3 oceani e 5 continenti tanto da essere uno degli appuntamenti più significativi per il settore delle crociere.

Ospita a bordo oltre 2.300 passeggeri di varie nazioni e sarà una vera emozione da vivere a pieno. Chi è già in viaggio avrà 132 giorni per scoprire le meraviglie del mondo portando con sé un ricordo indelebile di una vacanza che racconterà a tutti.

La crociera attorno al mondo a bordo di MSC Magnifica

La vera protagonista di questo lungo viaggio è la MSC Magnifica che con un viaggio di 132 giorni suddivisi su 40.000 miglia nautiche percorse (più di 74mila chilometri!) toccherà l’oceano Atlantico, il Pacifico e l’Indiano. La rotta raggiungerà cinque continenti e ben 33 Paesi diversi vivendo la magia del passaggio di stagione due volte.

La World Cruise è ormai una tradizione consolidata per MSC: dal 2021 la compagnia sceglie sempre Genova come porto di partenza. Ogni edizione propone però un percorso rivisto e aggiornato, così da offrire un’esperienza sempre nuova e mai ripetitiva.

A bordo si ritrova un pubblico molto variegato. Le nazionalità più presenti sono quelle francese e tedesca, seguite da passeggeri cinesi e italiani. Non mancano i cosiddetti “fedelissimi”: viaggiatori che hanno già partecipato alle edizioni precedenti e che hanno scelto di tornare, confermando il successo di questa formula di viaggio.

L’itinerario della crociera che fa il giro del mondo

Il giro del mondo in crociera è un sogno e per questo 2026 l’itinerario prevede delle chicche inedite con tappe in cui ancora MSC non si era fermata per questo tipo di viaggio. Dopo essere salpati da Genova si inizia a esplorare il Mediterraneo con tappe previste a Marsiglia, Barcellona e Malaga prima di dirigersi ufficialmente verso l’America facendo prima tappa a Casablanca e Capo Verde.

In Sudamerica ci si fermerà in località simbolo quali Rio de Janeiro e Buenos Aires per poi scendere più a sud per sostare a Puerto Madryn e vedere poi le isole Falkland e Ushuaia, nella Terra del Fuoco.

La traversata del Pacifico è forse la parte più particolare del tragitto. Include i Moai dell’Isola di Pasqua, la Polinesia francese (con Papeete e Moorea) e le Isole Cook.

Il viaggio prosegue poi verso la Nuova Zelanda e l’Australia, dove sono previste soste più lunghe del solito a Sydney e Melbourne per permettere di visitare meglio il territorio.

Si continua poi verso l’Oceano Indiano e qui ci si ferma in autentici paradisi: Maldive prima, poi Seychelles e Madagascar fino all’approdo in Africa. La cosa più unica dell’edizione 2026? La circumnavigazione completa del continente con tappe assolutamente inedite come la Namibia e il Senegal… ma anche alcune isole dell’Atlantico.

Non ci si limita a correre da una tappa all’altra, le visite saranno approfondite con pernottamenti in porto in mete importanti quali Los Angeles, Sydney e Manila ma anche Tokyo, Port Louis, Auckland e Città del Capo. Si torna in Europa ripercorrendo la costa occidentale dell’Africa e facendo una sosta alle Isole Canarie per poi rientrare a Genova il 6 maggio del 2026.