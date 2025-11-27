Le celebri statue dell’Isola di Pasqua tornano a sorprendere: nuova affascinante scoperta

Una nuova ricerca ribalta le certezze sull’origine e sulla realizzazione dei celebri Moai dell’Isola di Pasqua: nuovi scenari inattesi su Rapa Nui

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Pubblicato: 27 Novembre 2025 09:00

Le celebri statue dell’Isola di Pasqua tornano a sorprendere: nuova affascinante scoperta
iStock
L'Isola di Pasqua con i celebri Moai

Le iconiche statue di pietra che sorvegliano l’Isola di Pasqua tornano a stupire. Una nuova ricerca svela un tassello finora ignoto del loro passato e ribalta ciò che credevamo di sapere sulla misteriosa e affascinante Rapa Nui.

Quei colossi scolpiti in un unico blocco di tufo vulcanico, simbolo dell’isola e della cultura polinesiana, non furono il risultato di una leadership centrale potente e organizzata. Al contrario: nacquero da una moltitudine di comunità indipendenti.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Isole Itinerari culturali