iStock Visitare i mercatini di Natale di Praga con voli low cost

Vivere la magia del periodo festivo in una città europea? Facilissimo con i voli low cost di Wizz Air. Le occasioni per partire sono davvero tante ed è possibile visitare diverse meraviglie d’inverno a prezzi incredibilmente convenienti. Voglia di una fuga invernale? Ecco dove andare con tratte super low cost.

Dalle città più romantiche dell’Est ai gioielli del Centro Europa, le occasioni per partire sono tantissime: basta scegliere la data e lasciarsi conquistare dalla magia dei mercatini di Natale, dei centri storici illuminati e delle atmosfere invernali che scaldano il cuore anche quando le temperature si abbassano. Ricordiamo che le promozioni che stiamo mostrando sono soggette a disponibilità di posti, potrebbero esaurirsi o cambiare tariffa nel tempo.

Da Milano Malpensa a Budapest

Budapest d’inverno è una vera cartolina vivente: elegante, suggestiva e avvolta da una luce soffusa che la rende ancora più magica. Grazie ai voli Wizz Air da Milano Malpensa, puoi raggiungere questa meraviglia dell’Est Europa con tariffe da 23 euro, ad esempio partendo l’11 dicembre: un’occasione praticamente imperdibile.

I mercatini di Natale, tra i più belli d’Europa, sono straordinari. Oltre allo shopping di artigianato e idee regalo è possibile gustare piatti della tradizione come: gulasch, kürtőskalács che caramella lentamente su brace viva, cannella, arancia e vin chaud.

La città offre scorci che sembrano fatti apposta per essere fotografati: il Parlamento illuminato che si specchia sul Danubio, il Castello di Buda imbiancato dalla prima neve, il Ponte delle Catene puntellato di luci. E poi ci sono le terme: un tuffo nelle acque calde all’aperto, mentre intorno cadono fiocchi di neve, è un’esperienza quasi poetica.

Da Roma Fiumicino a Praga

Praga è una favola gotica che d’inverno prende vita in tutta la sua bellezza. Le guglie si alzano nel cielo grigio come in un’antica illustrazione, il Ponte Carlo si veste di bruma, il quartiere di Malá Strana sembra un dipinto vivente. E grazie ai voli Wizz Air da Roma Fiumicino puoi raggiungerla il 23 dicembre con appena 32 euro. Poco più del prezzo di una cena: impossibile resistere.

Dal 27 novembre al 2 gennaio, Praga si accende con le sue romantiche atmosfere natalizie: una cascata di lucine e casette vivacizza piazza della Città Vecchia che diventa il luogo più battuto dai cittadini e dai turisti in ogni momento della giornata.

Da Palermo a Bratislava

Se cerchi una meta diversa dal solito, poco affollata e super suggestiva, Bratislava è la scelta perfetta. Raggiungerla da Palermo costa meno di 30 euro il 20 dicembre: davvero un’occasione unica per scoprire una capitale europea spesso sottovalutata, ma piena di charme. Per tutto il periodo di Natale, fino al 23 dicembre, questa città perfetta da scoprire nel weekend propone mercatini, bancarelle e chalet in legno con stand gastronomici dove assaggiare dolci speziati e piatti slovacchi tradizionali.

Se stai cercando una fuga low cost verso i mercatini di Natale, anche last minute, i voli accessibili di Wizz Air che abbiamo mostrato per queste mete ti conquisteranno. Ricordiamo nuovamente che le promozioni mostrate sono soggette a disponibilità di posti e potrebbero cambiare nel tempo.