iStock
Visitare Palma di Maiorca in primavera

Nonostante i giorni freddissimi ci siamo: la primavera è finalmente alle porte. Stiamo per lasciarci alle spalle i giorni più uggiosi e gelidi per ritrovare sole, giardini fioriti e voglia di stare all’aperto. E cosa c’è di meglio per festeggiare se non prenotare un viaggio? Oggi è l’occasione giusta grazie alla promo flash Wizz Air che, solo per 24 ore, dà modo di prenotare voli scontati fino al 20% verso tantissime mete.

Abbiamo tempo fino alle 23:59 del 3 febbraio per partenze dal 1 marzo al 21 maggio. Ecco alcune delle migliori destinazioni da prenotare subito.

Da Milano a Madrid

Una delle promo più interessanti? Il volo da Milano Malpensa a Madrid con meno di 36 euro. la capitale spagnola in primavera è tutta da scoprire e le date disponibili sono tantissime. Già da marzo i madrileni si riversano al Retiro appena spunta un raggio di sole, i chiringuitos iniziano a servire vermut gelato e le terrazze dei bar traboccano di gente fino a tardi.

Durante questo periodo ci sono anche i festeggiamenti della Semana Santa con processioni che attraversano il centro storico e un’atmosfera davvero suggestiva. Qualche alternativa? Visitare il Prado o il Reina Sofia per gli amanti dell’arte, oppure semplicemente gustarvi tapas e caña in Plaza Mayor guardando la gente che passa.

Spianata dei Giardini di Campo del Moro nel Palazzo Reale di Madrid
iStock
Volare a Madrid in primavera con voli low cost

Da Roma Fiumicino a Ibiza

Per molti è rimasta l’isola delle discoteche, meta top per l’estate, ma vogliamo farvi ricredere. Con un’offerta a meno di 36 euro da Roma si vola a Ibiza e ci si gode il territorio con ritmi più lenti, bellissime spiagge vuote e sentieri dell’entroterra che profumano di rosmarino selvatico. Imperdibile il tramonto a Es Vedrà senza la folla tipica di luglio e agosto. Perfetta per un weekend di sole, o magari una settimana… anche in smart working.

Panorama su Dalt Vila a Ibiza
iStock
Dalt Vila, la perla di Ibiza

Da Napoli a Palma di Maiorca

Maiorca (dove è appena avvenuta una scoperta straordinaria) è grande ed è questo il suo vantaggio. Non vi annoierete facilmente: c’è Palma con la sua cattedrale gotica che si specchia nel mare, i vicoli del centro storico pieni di botteghe e locali, una scena gastronomica che negli ultimi anni è esplosa. Poi c’è il resto dell’isola: la Serra de Tramuntana con i suoi sentieri escursionistici, i villaggi di pescatori sulla costa est, le grotte del Drach se volete fare i turisti. Da Napoli, si parte con meno di 43 euro e la si raggiunge in un’ora e mezza di volo… una soluzione incredibile anche solo per un weekend.

La primavera alle Baleari ha un vantaggio pratico non da poco: i prezzi degli alloggi sono ancora umani. A maggio potete trovare un appartamentino carino a Palma senza dover vendere un rene. Provate a cercarlo ad agosto e capirete la differenza.

Palma di Maiorca
iStock
Palma di Maiorca esplode di colori in primavera

Insomma, le opzioni ci sono e sono tante: non resta davvero che prenotare un’offerta incredibile tra quelle proposte da Wizz Air e iniziare a sognare la primavera soleggiata in una città europea che merita di essere scoperta già da marzo. Le offerte che abbiamo segnalato sono soggette a un numero di posti limitato, consigliamo di muovervi rapidamente se avete puntato un volo in particolare.

