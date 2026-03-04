Dai banchi dei mercati più vivaci alle tavole dove l’eccellenza è di casa, la vostra prossima scoperta gourmet è a poche ore di volo. Qui abbiamo selezionato le destinazioni europee perfette per chi non si accontenta e cerca un’esperienza gastronomica che superi ogni aspettativa.

Per chi vive di sapori, viaggiare significa dare la caccia a quel piatto capace di ridefinire un’intera vacanza. Se fate parte di questa categoria di viaggiatori, è arrivato il momento di assecondare l’appetito : prenotando il vostro volo entro l’8 marzo 2026 , potrete decollare verso la vostra prossima ossessione culinaria nel pieno della primavera, con voli a partire da 28 euro e compresi nel periodo dal 15 marzo al 21 giugno 2026 (ma noi abbiamo scovato alcuni prezzi ancor più convenienti).

Da Firenze a Catania

Con voli a partire da 22 euro, potrete raggiungere uno dei luoghi migliori dove mangiare in Italia: Catania. La città siciliana è una destinazione che non concede tregua al palato perché ogni angolo di strada offre una tentazione diversa. Per un vero esploratore del gusto, l’itinerario inizia inevitabilmente lungo Via Etnea dove provare l'arancino al ragù e la variante alla Norma, con melanzane e ricotta salata.

Passeggiando tra le architetture barocche, ci si imbatte nei chioschi storici, pronti a dissetarvi con un seltz limone e sale o un più ricercato mandarino verde. Il viaggio prosegue con i grandi classici che portano il nome della città nel mondo, come la Pasta alla Norma, un tributo culinario così eccelso da essere paragonato al capolavoro di Bellini, per poi concludersi con il lato più dolce e devozionale. Stiamo parlando delle "minnuzze" di Sant’Agata, piccole cupole di pan di spagna e ricotta candita.

Da Milano a Bilbao

Da Milano, invece, potrete atterrare a Bilbao con voli da 44 euro. Sebbene i pintxos siano la porta d'accesso al mondo gastronomico della città, basta addentrarsi tra le sponde del Nervión per scoprire che la passione basca per la materia prima va ben oltre gli stuzzichini al bancone. Un passaggio obbligatorio è il Mercado de la Ribera: un tempo il mercato coperto più grande al mondo, oggi è il tempio dove ammirare il pesce freschissimo prima di concedersi una sosta nei suoi ristoranti interni.

Per i veri esploratori del gusto, Bilbao offre sfide culinarie di carattere: dalla costata di manzo locale, un taglio pregiato che è il sogno di ogni carnivoro, alle specialità di mare come il baccalà al pil pil, dove il pesce crea un’emulsione densa con aglio e peperoncino, o le ricercate guance di pesce in umido. Infine, non si può lasciare la città senza aver provato la torta al formaggio basca o cheesecake. Dimenticate la versione densa e compatta d'oltreoceano: questa eccellenza è leggera, ariosa, quasi fluida al centro e priva di base biscottata!

Da Roma a Parigi

Non sarà la meta più insolita, ma la capitale francese resta un classico imprescindibile per ragioni che si rinnovano a ogni assaggio, raggiungibile con voli da 40 euro. Il viaggio nei sapori di Parigi comincia la mattina tra i profumi delle boulangerie: il croissant ideale deve avere una sfoglia croccante che si frantuma al primo morso, svelando un cuore arioso e profumato di burro. Per chi cerca il lato più dolce della città, i macaron dai colori pastello offrono piccoli concentrati di sapore, dove la croccantezza della meringa incontra ganache setose e ricercate.

A tavola, provate la classica bistecca con patatine fritte sottilissime e la crème brûlée. Accanto alle tradizioni più antiche si fa spazio una nuova sensibilità culinaria più audace, dove ingredienti un tempo riservati all'alta cucina, come il piccione, vengono reinterpretati con cotture contemporanee. I ristoranti tra cui scegliere sono tantissimi, avrete l'imbarazzo della scelta!