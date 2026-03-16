La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Gli incantevoli Westgate Gardens a Canterbury

Londra è una città inarrestabile che accoglie con il suo caos magnetico, le luci al neon dei locali più trendy di Soho e una scena gastronomica in continua evoluzione. Eppure, per quanto si possa amare l’energia travolgente della capitale, arriva sempre il momento in cui compare il desiderio di scoprire anche le mete nei dintorni. Un aspetto al quale hanno contribuito anche film e serie tv, tra cui l’ultima stagione di Bridgerton.

Se state cercando un’occasione per rigenerarvi senza dover pianificare lunghi e costosi weekend, questo è il momento perfetto. Grazie alla nuova promozione lanciata da Vueling, è possibile prenotare voli per la capitale britannica con tariffe a partire da 25 euro. L’offerta è valida per acquisti effettuati tra il 16 e il 22 marzo 2026 per volare nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 giugno 2026. Un’opportunità imperdibile per regalarsi una giornata diversa, all’insegna di atmosfere romantiche e scorci cinematografici.

L’Inghilterra georgiana di Stamford

Stamford è spesso definita la più bella città in pietra d’Inghilterra. Raggiungibile in treno in circa un’ora e mezza da King’s Cross (con un rapido cambio a Peterborough), qui potrete passeggiare per le sue strade immergendovi in un paesaggio urbano rimasto pressoché intatto dal XVIII secolo, un vero set a cielo aperto tra edifici in pietra calcarea e antiche chiese medievali.

Poco distante dal centro si trova la sontuosa Burghley House, una delle residenze elisabettiane più spettacolari del Paese, tanto da essere stata utilizzata come location nel film Frankestein di Benicio del Toro, premiato agli Oscar. Se avete amato il film, questa è sicuramente una tappa da inserire nel vostro itinerario!

Sulle tracce di Bridgerton nel Surrey

Se il desiderio è quello di scambiare il traffico di Londra con la quiete della campagna, il Surrey è la risposta più immediata, grazie a treni frequenti che in circa 40 minuti partono dalla stazione di Waterloo. Questa contea è diventata il cuore pulsante delle riprese di Bridgerton, tra lo sfarzo di Hampton Court Palace, il maestoso palazzo Tudor scelto per rappresentare i ricevimenti della corte reale tra giardini sconfinati e cortili in mattoni rossi, e la romantica quiete di Loseley Park.

Quest’ultima è una vasta tenuta privata che ospita una dimora elisabettiana del XVI secolo. Passeggiando tra la Great Hall e i suoi arredi storici, si percepisce quell’atmosfera raccolta che ha già conquistato produzioni come la serie Netflix The Crown e il film La Favorita.

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Tra i segreti medievali di Canterbury

Il profilo della Cattedrale di Canterbury annuncia l’arrivo in una delle città più famose del Regno Unito, situata a solo un’ora di treno da St. Pancras.

Questa meta attira visitatori da oltre mille anni, da quando il drammatico assassinio di Thomas Becket nel 1170 la trasformò in un centro fondamentale per l’Europa intera. È anche un luogo dove la letteratura prende vita perché qui Geoffrey Chaucer ambientò i suoi celebri “I racconti di Canterbury”, rendendo immortali i viaggi dei pellegrini medievali. Imperdibili sono i Westgate Gardens, un gioiello botanico dove il fiume Stour scorre placido costeggiando le antiche mura medievali, tra aiuole curate e alberi secolari.

Oggi, perdendosi tra le vie acciottolate del centro, è possibile scovare altri angoli di quiete come il giardino del pub The Dolphin o cenare all’interno di The Pound, un ristorante unico ricavato nella più grande porta medievale sopravvissuta in Inghilterra.