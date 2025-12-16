Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Visitare Nizza e il suo bellissimo lungomare

Dove sognate di iniziare il nuovo anno? Il Capodanno è alle porte e Vueling ingolosisce i viaggiatori con una nuova promozione… ma attenzione, la possibilità è limitata. Solo fino al 17 dicembre si potrà partire con voli dal 12 gennaio al 25 marzo 2026 con sconti fino al 25% su tantissime tratte. Ecco 3 mete top da prenotare subito per iniziare a godersi il sole e a sognare la primavera dopo queste vacanze natalizie.

Da Milano a Barcellona

Un viaggio super economico da non perdere? Milano Barcellona; con la promozione di Vueling si raggiunge la città spagnola con tratte a partire da soli 17 euro. Le temperature miti e soleggiate che fanno già sognare la primavera sono un motivo più che sufficiente per prenotare subito ma anche il fatto che non sia affollatissima di turisti attira l’attenzione.

In inverno Barcellona è più autentica e vivibile: meno turisti, meno code e più spazio per godersi le sue meraviglie. Imperdibili la Sagrada Familia, il Parc Güell e una passeggiata lungo La Rambla, che mantiene il suo fascino tutto l’anno. Il quartiere del Born e il Barrio Gótico sono perfetti per scoprire botteghe storiche, tapas bar e musei. Anche il mare ha il suo perché: le spiagge della Barceloneta, pur non essendo balneabili, regalano tramonti spettacolari.

Da Roma a Nizza

Con voli da 48 euro si parte da Roma e si raggiunge Nizza nel mese di marzo. La Costa Azzurra è un gioiello francese e da qui ci si muove comodamente in treno per visitare altre perle nei dintorni. Alcuni esempi? Monaco, Cannes e Mentone.

Restando in città, invece, una passeggiata sulla celebre Promenade des Anglais è d’obbligo, così come una visita al Vieux Nice, con le sue viuzze colorate, i mercati e i profumi della cucina provenzale. Marzo è anche il momento perfetto per salire sulla Collina del Castello, da cui si gode una vista spettacolare sulla Baie des Anges. Un motivo in più per sceglierla? È soleggiata, le temperature sono miti ed è un piacere passeggiarci nei giorni precedenti all’arrivo della primavera.

Da Napoli a Tangeri

Per chi desidera iniziare l’anno con un viaggio dal sapore più esotico, Tangeri è una scelta sorprendente e affascinante. Con voli da Napoli a partire da 46 euro a febbraio, questa città marocchina diventa una meta accessibile e ideale per una fuga invernale. A febbraio le temperature sono gradevoli e perfette per esplorare senza il caldo intenso dei mesi estivi.

Tangeri è un mix irresistibile di culture, sospesa tra Europa e Africa, affacciata sullo Stretto di Gibilterra. La Medina, con i suoi vicoli labirintici, i souk colorati e le terrazze panoramiche, è il cuore pulsante della città. Da non perdere il Café Hafa, storico locale con vista sull’oceano, e una visita alla Kasbah, che racconta secoli di storia. Febbraio è anche un ottimo periodo per scoprire i dintorni, come Cap Spartel o le spiagge selvagge dell’Atlantico. Viaggiare in questo periodo significa godersi Tangeri in modo autentico, con ritmi lenti e un’atmosfera suggestiva.