iStock Skyline di Shanghai

China Eastern Airlines sta per lanciare un volo che entrerà nella storia dell’aviazione civile: il collegamento tra Shanghai e Buenos Aires, con uno scalo ad Auckland, sarà il più lungo del mondo. Con una durata complessiva di 29 ore – per il viaggio di ritorno e 26 ore all’andata – i passeggeri affronteranno una vera e propria maratona aerea attraversando quasi metà pianeta.

Nonostante lo scalo in Nuova Zelanda, il volo sarà considerato diretto, in quanto i viaggiatori resteranno a bordo senza cambiare aeromobile. Questo nuovo collegamento promette di rivoluzionare il concetto di voli ultra-lunghi e rappresenta un’opportunità unica per chi desidera sperimentare un’avventura senza precedenti in cielo.

Un viaggio da record tra Shanghai e Buenos Aires

Il nuovo volo da Shanghai a Buenos Aires coprirà una distanza di 12.200 miglia (circa 19.600 chilometri), rendendolo il più lungo al mondo. La partenza dalla Cina è prevista per il 4 dicembre, con due frequenze settimanali: il lunedì e il giovedì verso l’Argentina e il martedì e il venerdì per il viaggio di ritorno.

Nonostante la durata eccezionale, la compagnia aerea ha strutturato il volo per garantire la massima comodità ai passeggeri, offrendo posti in First, Business ed Economy Class. L’aereo probabilmente impiegato per questa impresa sarà il Boeing 777-300ER, noto per le sue capacità di lungo raggio e per le prestazioni affidabili su rotte ultra-lunghe.

iStock

Il collegamento rappresenta un record non solo per la durata, ma anche per la distanza percorsa in un unico viaggio diretto. La breve sosta ad Auckland, di circa due ore e mezza, permette il rifornimento senza che i passeggeri debbano lasciare il velivolo.

In termini di costi, il biglietto di sola andata per la tratta Shanghai-Buenos Aires parte da circa 1.280 sterline (circa 1.400 euro), mentre per la tratta Buenos Aires-Shanghai i prezzi possono superare le 1.400 sterline (1.600 euro), con variazioni legate alla disponibilità e alla classe di prenotazione.

Implicazioni commerciali e nuove opportunità di viaggio

Oltre a stabilire un nuovo primato nel settore dell’aviazione, il volo Shanghai-Buenos Aires può avere importanti effetti commerciali e diplomatici. Questo collegamento diretto rafforza i legami tra Cina e Sud America, offrendo una rotta alternativa che evita l’Europa e gli Stati Uniti.

iStock

Per i viaggiatori, rappresenta anche un’opportunità di ridurre al minimo le fermate intermedie, rendendo più agevole lo spostamento tra continenti in zone altrimenti meno accessibili.

Gli esperti di viaggio sottolineano inoltre come questo tipo di rotta possa aprire nuove possibilità per chi desidera esplorare itinerari insoliti o evitare regioni con conflitti attivi.

Grazie all’assenza di cambi di aeromobile, i passeggeri possono affrontare il lungo viaggio con maggiore comodità mantenendo il proprio posto per l’intera durata. Per chi cerca di ottimizzare il costo del viaggio, vale anche la pena ricordare i vantaggi offerti dalle agenzie di viaggio, che spesso possono applicare sconti basati su tariffe precedentemente individuate online.

Con questo volo, China Eastern Airlines non solo segna un primato mondiale – questo nuovo servizio infatti supera il precedente record della tratta Pechino-San Paolo operata da China Airlines – ma inaugura una nuova era per i voli ultra-lunghi, combinando innovazione tecnica, comfort e opportunità commerciali in un’unica rotta da record.