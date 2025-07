iStock Le dune nel deserto di Dunhuang

Nella provincia nordoccidentale di Gansu, in Cina, ci sono delle colline desertiche che vibrano al suono della musica. Per alcuni si tratta di un fenomeno affascinante, per altri un po’ inquietante: in entrambi i casi è evidente che ci troviamo davanti a un luogo davvero speciale. Situate nella città di Dunhuang, le Singing Sand Dunes cantano al soffiar del vento, producendo suoni che, alle orecchie dei visitatori, arrivano come una incredibile melodia.

Le dune hanno dimensioni variabili, dove la più alta raggiunge i 1.715 metri. Se le si guarda da vicino, le sabbie assumono anche colori arcobaleno, che vanno dal giallo e bianco al verde e nero. Considerate le sue peculiari caratteristiche, le ‘dune cantanti’ sono state anche al centro di molte leggende e racconti popolari, conquistando anche Marco Polo.

Le dune, infatti, si trovano lungo la famosa Via della Seta, un’importante rotta commerciale che collegava l’Asia centrale all’Europa e che fu utilizzata per circa 1.500 anni a partire dal II secolo a.C. Seppur non siano le uniche, grazie alla loro posizione e ai suoni che emanano, sono considerate culturalmente le più significative della Cina.

Le leggende attorno alle Singing Sand Dunes

Secondo una leggenda cinese, nella zona in cui si trovano le famose Singing Sand Dunes c’era un lago chiamato “della Luna Crescente”, circondato da templi sacri. Furono proprio i suoni dei rituali e delle preghiere provenienti dai templi a svegliare il principe Drago Giallo, che dormiva nelle vicinanze del deserto. Irritato dal disturbo, il drago coprì l’intera regione e i suoi abitanti con la sabbia. Si dice che la musica misteriosa udita tra le dune provenga proprio dalle anime di coloro che furono sepolti.

Non solo in Cina, anche altre culture hanno creato miti simili per spiegare il “canto” delle dune. Ad esempio, nel deserto del Sahara, alcune tribù berbere credono che le dune cantanti siano il respiro degli spiriti del deserto, mentre in altre tradizioni mediorientali si narra che le dune siano custodi di antichi segreti sussurrati dal vento.

La spiegazione scientifica dietro le famose dune che cantano

La leggenda aggiunge un’aura magica e suggestiva a questo paesaggio da cartolina, ma la vera causa del fenomeno sonoro delle dune può essere spiegata attraverso alcune particolari caratteristiche fisiche della sabbia e della conformazione delle dune stesse.

La qualità dei granelli di sabbia, per esempio, è solo uno degli elementi che fanno “cantare” le dune. Composti da particelle da fini a medie, le loro dimensioni permettono un migliore movimento e interazione tra i granelli. Questo, unito alla loro forma, genera diverse risonanze e frequenze, con i granelli lisci e rotondi che producono suoni più armoniosi.

Anche la conformazione delle dune può influenzare il loro suono, poiché la pendenza della superficie incide sulla quantità di interazioni tra le particelle di sabbia. Naturalmente, è necessario che il vento abbia la giusta intensità per muovere i granelli quel tanto che basta a generare il suono: con un vento forte le dune emettono un ruggito potente, mentre con una brezza leggera le colline producono una musica delicata.

Le strutture circostanti possono inoltre contribuire a creare e amplificare il rumore, poiché montagne e colline formano dei canali d’aria che convogliano il vento in zone specifiche intorno alle dune. Mentre il vento agita i granelli, si genera attrito che fa vibrare la sabbia, producendo suono. Inoltre, le cavità d’aria tra i granelli possono agire come camere di risonanza che amplificano il suono.