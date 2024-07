La Guyana è la nuova meta top del Sudamerica

Il Sudamerica è una terra ricca di storia, tradizioni e paesaggi meravigliosi, tanto da essere diventato in breve tempo una meta turistica molto apprezzata dai viaggiatori alla ricerca di esperienze uniche. Ma è solo in questi ultimi mesi che sta emergendo una nuova destinazione sempre più popolare: si tratta della Guyana, un piccolo Paese affacciato sulla costa settentrionale del continente sudamericano. I dati rivelano infatti che i turisti sono in crescita rispetto allo scorso anno. Scopriamo qualcosa in più.

Guyana, la meta emergente del Sudamerica

Le incredibili spiagge del Brasile, l’affascinante panorama del deserto di Atacama in Cile, gli antichissimi siti archeologici del Perù: sono davvero tantissime le destinazioni turistiche del Sudamerica, che si sono pian piano affermate anche tra i visitatori provenienti dall’altra parte del mondo. Ma ormai da un anno moltissimi viaggiatori si dirigono verso una meta nuova, finora ben poco affollata. Stiamo parlando della Guyana, che attira tante persone a livello internazionale, sia dall’America del Nord che dall’Europa. E i dati parlano chiaro.

Nel mese di maggio 2024 si è registrato un numero di arrivi in aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ovvero oltre 28.300 visitatori. Ma il trend è in crescita già da tempo, tanto che nei primi sei mesi dell’anno il Paese ha accolto oltre 141.000 turisti – segnando un +12,8% rispetto alla stagione precedente. La maggior parte dei viaggiatori, pari al 47%, proviene dagli USA. Ma non dobbiamo sottovalutare gli arrivi intercontinentali, che sono anch’essi in aumento: il 6% dei turisti giunge infatti dall’Europa.

Ma a cosa è dovuto questo incredibile successo di un Paese che, almeno fino ad oggi, non sembrava in grado di avere appeal per i turisti? “L’aumento dei collegamenti aerei ha senza dubbio favorito la nostra offerta, dal momento che oggi sono disponibili anche voli United Airlines e SKYHigh Dominicana, ma è lo sviluppo di prodotti realmente sostenibili, promossi attraverso un alto livello di digitalizzazione dei servizi, ad aver rafforzato la nostra immagine internazionale” – ha affermato Kamrul Baksh, direttore di Guyana Tourism Authority.

Cosa vedere in Guyana

La Guyana, pur non essendo un Paese prettamente turistico, ha senza dubbio molto da offrire, in particolare per via della sua natura incontaminata e selvaggia. Per accedere alla frontiera è necessario essere in possesso di un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi, mentre il visto viene richiesto solo in caso di soggiorno prolungato oltre i 90 giorni. È inoltre consigliato aggiornare il proprio libretto sanitario con le vaccinazioni per la malaria, l’epatite A e il tifo, malattie purtroppo abbastanza diffuse nel Paese.

Il periodo migliore per il turismo è tra dicembre e marzo, durante la stagione secca: c’è un minor rischio di piogge, che spesso provocano inondazioni lungo le coste della Guyana. Tra le tappe assolutamente imperdibili c’è Georgetown, la capitale: si tratta di una città povera, ma davvero molto affascinante. Tuttavia, è la foresta amazzonica a regalare i panorami più belli. È il caso del Kaieteur National Park, una riserva naturale che custodisce una splendida cascata: è il luogo ideale per chi ama fare trekking, o semplicemente immergersi nella fauna e nella flora locali.