Nascosta lungo il promontorio di Capo Caccia, nelle vicinanza di Alghero, in Sardegna, la Grotta dei Vasi Rotti si raggiunge con una camminata di circa 20 minuti tra rosmarino e ginepro. Ma la fatica scompare non appena la roccia si apre su uno scorcio unico: l’Isola Foradada e le falesie a picco sul mare, incorniciate come in un quadro naturale.
Questa è la meta della seconda puntata con il Travel Creator Gabriele Serra nella rubrica #ViaggiaComeUnLocal, l’appuntamento per vivere i viaggi come un vero abitante del luogo, fra tips, delizie culinarie e luoghi lontani dal turismo di massa.