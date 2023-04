Viaggiare con i mezzi pubblici, le migliori città in cui farlo

Quando si tratta di esplorare le più grandi città del mondo, viaggiare a bordo di un tram, un autobus o un traghetto permette di scoprire luoghi e attrazioni con gli occhi di un abitante del posto. Alcune delle migliori reti di trasporto pubblico si trasformano addirittura in cacce al tesoro culturali, rendendo spettacolare la quotidianità con arte e design sublimi.

Con questo spirito, Time Out, casa editrice di guide turistiche mondiali, ha intervistato oltre 20.000 persone in più di 50 città che abbracciano l’intero globo, da Montreal a Mumbai, da Stoccolma a Shanghai, inclusi gli Stati Uniti, per scoprire cosa pensano i cittadini dei sistemi di trasporto pubblico di una determinata località. Benché il sondaggio abbia coinvolto solo i residenti, questa lista è utile anche per i viaggiatori che decidono dove andare e come spostarsi. La top ten è interamente composta da destinazioni in Europa e in Asia. Scopriamola.

Le città che brillano in Europa per i trasporti pubblici

Sei delle prime 19 città si trovano in Europa, e altre due – Londra ed Edimburgo – nel Regno Unito. Molte di queste sono state elogiate per aver adottato un sistema di pagamento unificato che copre una varietà di modalità di trasporto. Al primo posto della top ten delle città con i migliori trasporti pubblici troviamo Berlino, da scoprire con questa guida. Secondo i dati del sondaggio, il 97% dei berlinesi ha espresso giudizi positivi sull’infrastruttura di trasporto pubblico della città, che soddisfa anche i turisti, lodando la rete per la sua affidabilità, comodità e sicurezza.

Segue al secondo posto Praga, che non sarebbe Praga senza la vista di un tram che sfreccia davanti a una chiesa gotica o a una meraviglia rinascimentale, benché la metropolitana sia considerata il mezzo migliore per spostarsi nella capitale della Repubblica Ceca, con tre linee facili da usare che coprono quasi ogni zona della città.

Copenaghen, al quarto posto, offre la possibilità di viaggiare sui traghetti (harbour bus) che offrono l’opportunità di ammirare la città dai canali, mentre ad Amsterdam, al 10° posto, il passaggio da un mezzo di trasporto all’altro avviene senza problemi. Forse non è una coincidenza che entrambe queste destinazioni figurino anche nell’elenco della CNN delle migliori città del mondo da esplorare in bicicletta. Le iniziative dell’Unione Europea per incentivare la sostenibilità fanno sì che molte aree metropolitane offrano incentivi per ridurre il traffico automobilistico. Che si viaggi in tram, in treno o in bicicletta, è un modo per visitare le principali attrazioni turistiche riducendo l’impronta di carbonio e l’impatto ambientale.

Ma ci sono altri fattori da considerare quando si viaggia in treno o in autobus: l’estetica. In questo si distingue, in Europa, Stoccolma, la cui metropolitana (Tunnelbana) dal design colorato e scenografico si è aggiudicata il soprannome di “galleria d’arte più lunga del mondo”.

Le città asiatiche dove ci si sposta più facilmente

Sette delle 19 città più apprezzate per i loro sistemi di trasporto di massa si trovano in Asia. La maggior parte nell’Asia orientale, con Singapore, Shanghai e Taipei lodate da cittadini e turisti per i trasporti pubblici, mentre Mumbai si è piazzata al 19° posto, nonostante abbia recentemente introdotto una nuova applicazione che rende più facile prenotare e pagare i biglietti del trasporto pubblico senza dover portare con sé contanti. Si distinguono poi i famosi treni del sistema di trasporto ferroviario di superficie di Hong Kong, conosciuti localmente come “ding ding” per il suono che emettono, che hanno persino un proprio colore Pantone, il “verde HK Tram”.

Ma è stata Tokyo, dove quest’anno si è assistito in anticipo alla fioritura dei ciliegi, al terzo posto, a registrare il risultato più alto per il continente. I trasporti pubblici della città sono apprezzati per la loro buona manutenzione, l’efficienza e perché risultano sempre più facili da usare anche per i visitatori che non parlano giapponese.

Le città escluse dalla classifica

A sorpresa, molte reti iconiche non hanno superato la sufficienza. Non c’è spazio nella classifica per i traghetti di Istanbul, per i tram da favola di Lisbona, Melbourne e Manchester o per lo Skytrain sopraelevato di Bangkok. La città più votata del Nord America è, invece, New York al 15° posto, mentre non sono presenti altri continenti. Magari l’anno prossimo andrà meglio per Buenos Aires, Doha e Melbourne.

Le migliori città del mondo per il trasporto pubblico

1. Berlino

2. Praga

3. Tokyo

4. Copenaghen

5. Stoccolma

6. Singapore

7. Hong Kong

8. Taipei

9. Shanghai

10. Amsterdam

11. Londra

12. Madrid

13. Edimburgo

14. Parigi

15. New York

16. Montreal

17. Chicago

18. Pechino

19. Mumbai