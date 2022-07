La metropolitana di Stoccolma, una galleria d’arte sotterranea

Secondo Giacomo Leopardi, l’arte non può mai uguagliare la ricchezza della natura, anche se il celebre poeta non avrebbe mai immaginato che la metropolitana dici si sarebbe avvicinata parecchio. Non è una semplice rete di stazioni e treni, ma una vera e propria galleria d’arte, tanto è vero che il 90% delle fermate rappresentano un’attrazione per turisti e residenti. La(questo il nome con cui è nota questa metropolitana) è lunga 110 chilometri e contiene al suo interno le opere di 150 artisti. Scoprirle e ammirarle significa immergersi completamente nella cultura locale.