Il viadotto che fa diventare Londra una nuova New York

Camminare sospesi sulle strade di Londra, in un giardino sopraelevato che, nelle intenzioni di chi lo ha progettato, sembrerà un “fantastico parco nel cielo”. A quasi 14 anni di distanza dalla inaugurazione della High Line di New York, la capitale inglese ha annunciato che è stata approvata la costruzione della prima sezione della Camden Highline, l’arteria verde pubblica che permetterà di ammirare alcuni iconici quartieri della città da un punto di vista completamente inedito.

Camden Highline, il ‘parco nel cielo’ di Londra

Il progetto della Camden Highline mira a trasformare un viadotto ferroviario in disuso, lungo 1,2 chilometri, in uno splendido parco urbano sopraelevato. Il percorso pedonale inizierà a Camden Town, un quartiere con un ricco passato industriale incentrato sul Regent’s Canal, e passerà accanto a diversi complessi residenziali, prima di culminare a York Way, a cinque minuti a piedi dal quartiere di King’s Cross, un’area che ha visto una significativa riqualificazione negli ultimi anni.

La Camden Highline sarà realizzata in tre sezioni, ognuna delle quali verrà progettata in modo diverso per riflettere i differenti quartieri che ospiteranno il parco. La prima sezione, che dovrebbe essere inaugurata nel 2025, partirà dai Camden Gardens e arriverà a Royal College Street. I visitatori potranno raggiungere il parco sopraelevato attraverso un ascensore panoramico di vetro o per le scale che saranno integrate nell’infrastruttura del viadotto vittoriano. Una volta completato, il parco sopraelevato, a un’altezza di 8 metri dal suolo, offrirà un nuovo spazio verde a circa 20.000 persone.

Sebbene all’area manchino i tetti scenografici di Manhattan, presenta comunque un fascino inaspettato lungo il percorso, costellato di attrazioni ricche di suggestioni, tra cui la St. Pancras Old Church, uno dei luoghi di culto cattolico più antichi di Londra, il cimitero adiacente in cui spicca l’Hardy Tree, un albero circondato da centinaia di lapidi sovrapposte l’una sull’altra, il Regent’s Canal e una riserva naturale in cui si possono ancora vedere gli aironi che sguazzano tra i giunchi.

La nuova attrazione di Londra

Il progetto del parco sopraelevato in quest’area della città, presentato come un esempio positivo della ripresa londinese post-pandemia, è frutto di un’iniziativa guidata dalla comunità, partita nel 2017 con una campagna di crowdfunding per portare nuova linfa vitale in un’area con un accesso limitato al verde e infrastrutture abbandonate, e creare allo stesso tempo una nuova attrazione globale per Londra. I lavori sono diretti dallo studio James Corner Field Operations, firma della High Line di New York, affiancati da un team di noti designer, tra cui gli architetti dello studio britannico vPPR Architects, l’organizzazione Street Space e il paesaggista olandese Piet Oudolf.

Il percorso della Camden Highline sarà dotato di giardini, panchine e aree di sosta dove sedersi e rilassarsi all’aperto, caffè, tavoli da picnic, aree gioco per bambini, passerelle e moduli aggettanti che si affacciano sul paesaggio urbano, balconi e vedute panoramiche, il tutto combinato con varie tipologie di scale avvolte intorno a torri e ascensori esterni. L’attenzione è rivolta soprattutto all’ambiente, con progetti ispirati a boschi, prati e siepi, e la speranza è che la Highline fornisca nuovi habitat per varie specie di uccelli e animali, in una zona di Londra che attualmente non è nota per essere molto verde. Non mancheranno installazioni artistiche e luminose a rendere il parco nel cielo della capitale inglese ancora più suggestivo.