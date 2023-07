Le vacanze e la loro attesa fanno bene alla salute: lo studio

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Le aspettiamo con ansia tutto l’anno, e finalmente le vediamo avvicinarsi ogni giorno di più: le vacanze sono un’ottima fonte di relax, l’ideale dopo tanti mesi di lavoro e di routine quotidiana che ci provocano stress, ansia e irritabilità. Insomma, concederci un bel viaggio è proprio quello che ci serve per fare il pieno di energie e lasciarci alle spalle la stanchezza accumulata. Addirittura, già nelle settimane precedenti la partenza possiamo sperimentare alcuni benefici. Ecco cosa rivela un interessante (e curioso) studio.

Vacanze e benessere, lo studio

Che le vacanze facciano bene alla salute non è certo una novità: tutti noi abbiamo sperimentato la piacevole sensazione di benessere che solo un viaggio in totale relax e divertimento sa darci. Eppure, sono incredibilmente pochi gli studi che hanno preso in considerazione questo fenomeno. A fare il punto della situazione è un’analisi pubblicata sul sito The Conversation, che ha impegnato i ricercatori spagnoli dell’Università di Vigo e quelli svedesi del Karolinska Institutet. Gli esperti hanno esaminato la letteratura scientifica sugli effetti delle vacanze sulla salute, individuando in particolare uno studio davvero promettente.

Condotto nel 2016, questa indagine ha visto la partecipazione di 46 operai olandesi: i ricercatori hanno chiesto loro di sottoporsi ad alcuni test per monitorare la loro flessibilità cognitiva, prima e dopo un periodo di riposo dal lavoro. In cosa consistevano i test? I lavoratori hanno ricevuto alcuni oggetti, per i quali hanno dovuto elencare il maggior numero di impieghi nel minor tempo possibile. Gli esperti hanno notato che i risultati sono notevolmente migliorati dopo che gli operai avevano avuto due o tre settimane di ferie.

Insomma, andare in vacanza – o quantomeno staccare dal lavoro – ha avuto effetti positivi migliorando la flessibilità cognitiva. Questo perché possiamo sfruttare i periodi di riposo per ridurre i livelli di stress cronico cui siamo sottoposti tutto il giorno, durante l’anno lavorativo. A beneficiare di un bel viaggio, dunque, è in primis la nostra salute mentale: meno stress, meno stanchezza, minor ansia, irritabilità e rabbia. Il nostro cervello è infatti in grado di invertire, almeno parzialmente, gli effetti negativi della routine quotidiana e delle pressioni che viviamo ogni giorno. Purché, però, si stacchi davvero dal lavoro: niente e-mail a cui rispondere o altre attività rimaste in sospeso a cui decidiamo di dare un’occhiata.

L’attesa delle vacanze fa bene alla salute

Gli studi finora condotti sulle vacanze e sui suoi effetti sulla salute non lasciano dunque alcun dubbio: goderci le ferie è indispensabile per il benessere psico-fisico. Ma in che modo, invece, l’attesa di un viaggio fa bene al nostro organismo? Ebbene sì, gli esperti hanno dimostrato che nelle settimane precedenti la partenza c’è già un netto miglioramento nel tono dell’umore e una riduzione degli effetti negativi dello stress. La responsabilità di questa sensazione di benessere va ricercata nell’aumento dei livelli di dopamina, un neurotrasmettitore che agisce su diverse funzionalità cognitive e sul meccanismo che ci fa provare piacere.

Dobbiamo quindi assaporare le vacanze ben prima di iniziare a preparare la valigia, per sfruttare al massimo i suoi benefici. Pensare a quello che faremo in viaggio è un ottimo modo per sognare ad occhi aperti e cominciare già a ridurre i livelli di stress – i ricercatori hanno notato che questo è responsabile persino di una diminuzione nel numero dei recettori della dopamina, causando quindi una deflessione dell’umore. E una volta partiti, dovremmo davvero rilassarci e divertirci, senza preoccuparci del lavoro, ma anzi concedendoci nuove esperienze e gratificandoci un po’ per fare il pieno di felicità e benessere.