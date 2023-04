Tutti pazzi per la Costiera Amalfitana: è lei la meta preferita

La Pasqua è sempre più vicina e, grazie anche al clima mite che generalmente caratterizza questo periodo dell’anno, cresce sempre di più il numero di viaggiatori pronti a fare le valigie e partire per una piccola vacanza. E, stando a quanto riportato da un servizio andato in onda sul TGR Campania, uno dei luoghi d’Italia che riceverà una grande quantità di turisti è la nostra affascinante Costiera Amalfitana.

Ma non è finita qui, perché questa zona del nostro Paese è appena stata dichiarata la migliore del mondo in cui fare un viaggio su strada con auto elettrica.

In auto elettrica in Costiera Amalfitana: lo studio

A condurre questa particolare ricerca è stata Compare the Market, una piattaforma che mette a confronto i prezzi di vari beni nel Regno Unito. Il sito ha preso in considerazione i road trip più famosi di tutto il mondo con lo scopo di estrapolare i miglior percorsi da intraprendere con i veicoli elettrici.

Da quello che è emerso è la Costiera Amalfitana la regina dei viaggi su quattro ruote (elettriche). E per arrivare a questa conclusione, sono stati analizzati i post e gli hashtag di Instagram.

Il motivo per cui questa vertiginosa area della Campania si è conquistata questo posto d’onore è che qui, sempre secondo lo studio condotto, c’è il maggior numero di caricabatterie per veicoli elettrici per chilometro rispetto a qualsiasi altro viaggio preso in considerazione. La media è di 1,55 caricabatterie per chilometro e 99 caricabatterie in totale.

Il resto della Classifica

Al secondo posto di questa classifica c’è la rinomata e fenomenale Big Sur, in California. Da queste parti si contano ben 78 caricabatterie in 110 km di strada in cui scoprire spiagge, cascate e scogliere che sembrano uscite direttamente da un sogno.

Terzo posto per il Transfagarasan, in Romania, per cui basta meno di una ricarica completa per completare un percorso di circa 150 chilometri. Un viaggio su strada che permette di scoprire montagne che sembrano disegnate e villaggi che sono rimasti fermi nel tempo.

La medaglia di legno è invece dell’Australia’s Great Ocean Road con i suoi 243 chilometri in cui si fanno spazio spettacolari scogliere. A disposizione dei viaggiatori ci sono ben 69 stazioni di ricarica lungo tutti il percorso.

Il quinto posto è dell’Atlantic Highway, in Inghilterra, con 298 caricabatterie disponibili in tutto il suo tracciato. Percorrendola si ha la possibilità di passare da panorami infiniti a pittoreschi villaggi che sembrano delle piccole bomboniere.

Sesto posto per l’Atlantic Road, in Norvegia, dove ci sono be 84 stazioni di ricarica per auto elettriche. Per molti è ritenuta la strada più affascinante del mondo, ma non c’è da sorprendersi: attraversa dieci isolotti del Paese lambiti dalla potenza dell’oceano.

La settima posizione è per gli innamorati (e non solo): la Strada Romantica della Germania, 338 km di meraviglie e ben 160 caricatori disponibili.

Ottavo posto per il popolare Scottish road trip NC500. Di forma circolare, è lungo ben 708 km in cui si susseguono paesaggi costieri brulli, imponenti montagne, spiagge limpide e favolosi villaggi dei pescatori. Il numero delle stazioni di ricarica? Ben 97.

Nona posizione per la Route 62, in Sudafrica, con 27 caricabatterie disponibili, mentre l’ultimo posto (ma si fa per dire perché di strade da percorrere in auto almeno una volta nella vita sono tantissime), è occupato dalla meravigliosa e famosissima Route 66 negli Stati Uniti, grazie ai suoi 89 punti di ricarica.