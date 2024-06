Le spiagge più prenotate dell’estate in Italia

Fonte: 123RF Le spiagge più prenotate in Italia quest'estate

Quest’estate ci saranno delle sorprese. Sì, perché, che ne dicano i sondaggi e le inchieste stagionali, quel che conta è il risultato finale. E quale migliore prova se non le prenotazioni reali? Gli italiani andranno soprattutto al mare, e questa non è una novità. Ma dove? C’è chi dice Sicilia, Puglia e Sardegna. Forse. Ma intanto le prenotazioni delle spiagge, che, si sa, bisogna fare con largo anticipo se ci si vuole assicurare un posto sul bagnasciuga, secondo i dati di Spiagge.it dicono altro.

Dove andranno al mare gli italiani

Le spiagge più prenotate d’Italia dai villeggianti italiani per l’estate 2024 sono due: Grado, nel Friuli-Venezia Giulia, e Jesolo, nel Veneto, seguite da Diano Marina in Liguria e da Marina di Ugento in Puglia. Il 57% delle prenotazioni delle spiagge di queste località arriva proprio da turisti italiani che hanno già riservato il proprio ombrellone. Le regioni che a oggi riscontrano le percentuali più alte di prenotazioni da parte degli italiani sono la Basilicata con il 98%, seguita da Lazio (96%) e Marche (89%).

Le spiagge più prenotate online

Ormai, tutto si fa online, anche prenotare la spiaggia. Per quest’estate, le prenotazioni su siti e app sono aumentate del 25% e le spiagge che hanno registrato il maggior incremento di prenotazioni su siti o app sono le spiagge della Sardegna, dell’Emilia-Romagna e della Puglia. Ciò non significa che siano le più prenotate in assoluto, perché c’è ancora qualcuno – specie i repeater – che lo fa anche un anno con l’altro l’ultimo giorno di vacanza, magari. Analizzando i dati degli stabilimenti che hanno ricevuto prenotazioni nel 2023 e nel 2024, la Sardegna guida la classifica generale (per italiani e stranieri) delle regioni con l’aumento più significativo di postazioni vendute online (+110%), seguita da Emilia-Romagna (+45%) e Puglia (+44%). Considerando gli stabilimenti che hanno iniziato a usare il canale online dal 2024, e che quindi non rientrano nell’analisi, le regioni che hanno registrato nel corso dell’anno gli incrementi più significativi sono: Sardegna +175%, Puglia +94%, Marche +58%, Emilia-Romagna +50%, Sicilia +46%, Abruzzo +44% e Liguria +37%.

A utilizzare il sistema di prenotazione online della spiaggia sono soprattutto i Millennials e la Gen Z (dal 1981 al 2000). Anche se sembra che quest’anno le intenzioni si siano invertite: se nel 2023 i giovani rappresentavano il 60% di chi prenotava online, oggi il dato è sceso al 50%, mentre la fascia over 55 che era solo il 19% oggi è cresciuta al 30%.

Le mete italiane più prenotate dagli stranieri

L’Italia è la meta numero uno in assoluto per i turisti americani. Ma non sono i soli. Vanno tutti pazzi per l’Italia, basta girare per le nostre città per sentir parlare tutte le lingue del mondo. Le mete più amate dai turisti stranieri sono, ça va sans dire, la Costiera Amalfitana e, udite udite, Grado. Il 43% delle prenotazioni totali ricevute in queste due località agli antipodi della nostra Penisola proviene da turisti stranieri, con picchi del 93% sulla Costiera Amalfitana e del 66% nel Friuli-Venezia Giulia. Se la prima è amata principalmente dagli americani, la seconda è la meta prediletta da tedeschi e austriaci, con un interesse particolare per la località di Grado che d’estate offre tantissime attrattive. Inoltre, nel 2024 si registra un incremento significativo del flusso di turismo straniero rispetto al 2023 in particolare in alcune regioni: in Toscana, con +55%, Sardegna, +44%, Puglia +37% e Veneto +28%.

Quanto costa andare in spiaggia in Italia

Secondo i dati raccolti da Spiagge.it, i prezzi medi per ciascuna regione rispetto al 2023 non sono variati molto. In Campania, il prezzo medio di un ombrellone con due lettini è di 88 euro. Il prezzo è decisamente influenzato dalla forte domanda che c’è sulla Costiera Amalfitana, dove il costo medio raggiunge picchi fino a 140 euro in provincia di Salerno. In Sardegna il pezzo medio è più alto e tocca i 51 euro. In Sicilia, invece, il prezzo medio è di 35 euro mentre in Puglia di 34. Calabria, Veneto e Abruzzo si confermano essere le regioni più economiche, dove, per un ombrellone e due lettini, i prezzi variano da 13 a 16 euro. In Abruzzo, la zona litorale di Chieti registra il picco minimo in Italia di 7 euro.