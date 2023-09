Perché è sempre bello partire per un viaggio in autunno

L‘autunno, che in questo 2023 arriverà sabato 23 settembre, è una stagione che insieme ai colori caldi porta sempre un po’ di nostalgia. Complice certamente la fine dell’estate, è in realtà un periodo ottimale per organizzare un viaggio e per molteplici e differenti motivi.

I 7 motivi per viaggiare in autunno

Quella che sta per volgere al termine è stata un’estate caratterizzata da costi non di certo indifferenti. Tutto è aumentato, tanto da costringere molti nostri connazionali a saltare, seppur a malincuore, le vacanze. Ed è proprio questo il primo motivo per cui vale la pena organizzare un viaggio in autunno: crollano i prezzi rispetto alla stagione precedente.

Questo è possibile perché non è considerata alta stagione, come giugno, luglio, agosto e metà settembre per l’estate, e dicembre, gennaio e febbraio per le vacanze invernali sulla neve.

Certo, non in tutto il mondo, ma in Europa l’autunno è il momento perfetto per mettere in atto una fuga dalla quotidianità, strizzando però l’occhio al nostro conto in baca.

La seconda ragione per cui vale la pena organizzare un viaggio in questo periodo sono le condizioni climatiche: la prima parte dell’autunno, in base alla destinazione, è spesso caratterizzata da condizioni atmosferiche che sono perfette per muoversi, camminare. Con un po’ di fortuna si possono persino fare indimenticabili bagni in mare in acque più limpide che mai perché prive di persone.

La seconda parte della stagione ha certamente un clima più rigido rispetto alla precedente, ma quasi mai con temperature veramente fredde come quelle invernali.

Il terzo motivo per cui l’autunno è un periodo ottimale per viaggiare è la quasi totale assenza di turisti. Tutto ciò si traduce in un’organizzazione più semplice dell’itinerario e meno file da fare per visitare le attrazioni di nostro interesse.

In autunno lo stress da eccessivo turismo sembra quasi un lontanissimo ricordo, qualcosa che fa parte di un passato ormai dimenticato: questo periodo è sinonimo di relax, la stagione della tranquillità, della calma e del silenzio, lo stesso con cui le foglie colorate cadono dagli alberi, il momento perfetto per ricaricare le batterie, svuotare la mente da ogni sorta di ansia e preoccupazione e rilassarsi in giro per il mondo.

Il quarto motivo riguarda l’intimità stessa del viaggio: durante le stagioni di punta le destinazioni perdono un po’ della loro autenticità per fare spazio a un’innumerevole quantità di servizi in grado di soddisfare l’ampia richiesta. In autunno, invece, tutto questo passa – quasi – in secondo piano perché le maggior parte delle persone torna alla loro vita normale.

In sostanza, viaggiare in questo periodo permette di entrare più in contatto con la cultura e il modo di vivere del posto che si visita, perché è proprio adesso che gli abitanti si riappropriano della loro routine quotidiana.

Da non dimenticare è anche il fatto che – e qui siamo al motivo numero cinque – la luce e i panorami di questo periodo sono altamente emozionanti. Ci sono foglie ovunque a coprire le strade che creano tappeti di natura dalle mille sfumature, arcobaleni che spesso luccicano di colori scintillanti e cieli più limpidi che fanno da cornice a panorami mozzafiato.

La sesta ragione per cui vale la pena viaggiare in questa stagione è per vivere e sperimentare quelle esperienze che sono tipiche di questo momento dell’anno. Per esempio ammirare il foliage, e in Italia lo possiamo fare persino a bordo di un treno storico. Poi si possono fare esperienze in vigna, così come diversi tour enogastromici alla scoperta di gustosissimi prodotti tipici di stagione.

Infine il motivo numero sette: l’autunno è la stagione in cui in tutto il mondo ci sono tantissimi eventi di grande interesse, alcuni dei quali ve li stiamo per raccontare nelle prossime righe.

Le migliori destinazioni d’Italia in autunno

Viviamo in un Paese che regala meraviglie durante tutto l’anno. Ma in autunno è possibile godere di eventi unici come, per esempio, la festa della mela DOP della Val di Non, spettacolare valle del Trentino. Si chiama Pomaria ed è un appuntamento che tutti gli anni prende piede a circa metà ottobre e che permette di celebrare l’arrivo dell’autunno e la fine del raccolto, il tutto in un contesto naturalistico davvero emozionante.

Particolarmente incredibile in autunno è anche Montone, un comune italiano della provincia di Perugia, che appare al visitatore quasi come un miraggio, tanto che a guardarlo da lontano sembra persino finto. Ogni anno questo borgo arrampicato su una collina, spesso con una corona di nebbia a impreziosirlo, è la sede Festa del Bosco che si tiene in genere a fine ottobre.

Sono quattro splendidi giorni di iniziative che comprendono concerti di filarmoniche e di gruppi folkloristici, escursioni nei boschi e corsi per tutte le età sugli sport di montagna. L’occasione ideale anche per scoprire le osterie e le cantine, così come i prodotti tipici del bosco e della terra tra cui i pregiati tartufi, le castagne e molto altro ancora.

Chi desidera ammirare uno dei foliage più suggestivi d’Italia deve assolutamente salire a bordo di un mezzo di trasporto per raggiungere i Parchi Nazionali della Calabria: Sila, Aspromonte e Pollino che sono uno più bello dell’altro, soprattutto in questo periodo.

I borghi antichi, che in alcuni casi sorgono ai piedi di ripide montagne, in questa stagione si ravvivano con sagre e manifestazioni religiose, mentre intorno il panorama regala emozioni.

Poi ancora Autunno in Barbagia, una manifestazione che ha luogo in tutti i graziosi borghi di questa vasta e splendida regione montuosa della Sardegna Centrale. Il modo perfetto per conoscere più a fondo e scoprire la cultura e le tradizioni di quest’isola speciale grazie a tantissime eventi, spettacoli, degustazioni di prodotti tipici e visite guidate nei paesi.

Autunno in giro per il mondo

Anche alcune località che si trovano sparse per il mondo durante l’autunno sono come un sogno che si avvera e piene di eventi interessanti. Preso d’assalto in primavera per la fioritura dei ciliegi, è ottimo da visitare anche a ottobre e novembre: il Giappone, che in questi mesi dell’anno sostituisce gli alberi vestiti di rosa con colori più caldi come il giallo e l’arancione.

Visitare i suoi parchi e i suoi templi che si tingono di tonalità profonde è forse una delle avventure più fiabesche che si possano vivere.

Poi ancora la regina del Nord, la terra del ghiaccio e del fuoco, l’isola dei geyser e dei campi di lava: l’Islanda, terra che in questo periodo regala notti dipinte dell’aurora boreale.

A inizio novembre, tra le altre cose, a Reykjavík si svolge il festival Iceland Airwaves in cui decine di artisti locali si riuniscono per suonare e cantare per 3 giorni consecutivi.