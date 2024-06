Quando visitare Bucarest: clima e temperature per tutto l’anno

Fonte: iStock I colori di Bucarest in autunno

Bucarest, capitale della Romania è una città da inserire nella propria lista e merita una visita in qualsiasi periodo dell’anno. Le sue meraviglie architettoniche, i suoi parchi, la sua storia e cultura offrono ai visitatori una meta ricca di fascino e uno scenario culturale vivace da scoprire in tutte le sue forme: dalle tradizioni gastronomiche agli eventi che, tutto l’anno, riempiono il calendario di questa splendida città. Non c’è un momento migliore per visitarla, che siano le stagioni più calde o quelle più fredde, la capitale della Romania ha tanto da offrire mese dopo mese. Tutto dipende dai tuoi gusti e dalle attività che ti piace fare. In questo articolo troverai una panoramica dettagliata delle stagioni di Bucarest e cosa offrono a chi decide di lasciarsi trasportare dall’anima di questa città.

Clima a Bucarest: una panoramica completa

Bucarest è collocata nel sud della Romania, a circa 70 metri di altitudine e gode di un clima continentale prevalentemente temperato. Nonostante il cambiamento climatico, la capitale della Romania è ancora caratterizzata da stagioni ben distinte che si alternano offrendo per tutto l’anno scenari differenti e intrisi di atmosfere uniche. Se la primavera e l’autunno sono le due stagioni con il clima più mite, l’estate e l’inverno, invece, presentano condizioni climatiche più estreme con temperature oltre i 30° in estate e sotto lo zero in inverno.

Primavera a Bucarest: fioriture e temperature miti

Il clima a Bucarest nel periodo primaverile è la testimonianza di un momento di transizione: le temperature si alzano lasciandosi alle spalle la rigidità dell’inverno, le giornate si allungano e l’intera città si risveglia. Tendenzialmente, in primavera le temperature sono così distribuite:

Marzo: 3-11°

Aprile: 7-17°

Maggio: 12- 23°

Questo periodo dell’anno è perfetto per lunghe passeggiate nella capitale alla scoperta dei suoi quartieri vivaci o dei suoi parchi, come il Parco Herăstrău e il Giardino Cişmigiu che in questi mesi vedono l’esplosione di una natura rigogliosa e colorata grazie alle fioriture di piante e fiori. Le ampie aree verdi di Bucarest la rendono anche una meta perfetta per picnic all’aperto o escursioni nei dintorni della capitale. Infine, sempre restando all’aria aperta, questo periodo è perfetto anche per godersi un aperitivo o un pranzo nei vari caffè disposti lungo il fiume Dâmbovița. Non solo attività outdoor, la primavera a Bucarest offre una ricca proposta di eventi culturali che animano la città attirando abitanti e visitatori. Il Romanian Design Week – un festival incentrato sul design locale e internazionale – è solo uno dei grandi eventi in programma nel periodo primaverile.

Bucarest in estate: caldo e brio

Tra giugno e agosto, le temperature a Bucarest salgono sensibilmente oscillando tra i 25° e i 35°, con picchi occasionali che vanno oltre i 35°. Le giornate lunghe e soleggiate offrono più tempo per provare le varie attività all’aperto e godersi la vita notturna della città. Nello specifico, mese per mese, le temperature medie sono:

Maggio : 12-23°

Giugno : 16-27°

Luglio : 18-30°

L’estate a Bucarest, nonostante sia la stagione più calda, è caratterizzata da temporali anche intensi ma prevalentemente di breve durata. Come sempre, il consiglio è quello di non farsi cogliere impreparati e di portarsi sempre dietro un piccolo ombrello o un impermeabile. Il clima a Bucarest in estate è, quindi, ideale per vivere appieno le atmosfere vivaci della città e farsi travolgere dall’energia contagiosa che si percepisce camminando semplicemente per le strade della capitale. I locali pullulano di gente, i parchi si riempiono di persone che fanno jogging o che si rilassano cullati dal rumore delle fronde degli alberi. In estate i festival e gli eventi sono all’ordine del giorno; tra i più famosi troviamo il Bucharest International Air Show o il Summer Well Festival, il festival che attira migliaia di appassionati di musica indie e alternative rock.

Bucarest in autunno: colori, cibo e cultura

Quando l’autunno arriva a Bucarest, la città si accende di colori mozzafiato. I viali alberati si tingono di rosso e arancione e le temperature iniziano a scendere lentamente portando le persone a tirare fuori capi d’abbigliamento morbidi e confortevoli. Da settembre a novembre le temperature cambiano radicalmente raggiungendo i 25° nel periodo subito successivo all’estate e i 10° nelle settimane che anticipano l’inverno. Nello specifico, le temperature medie sono:

Settembre : 14-25°

Ottobre : 8- 17°

Novembre : 3-10°

L’autunno a Bucarest è una delle stagioni più pittoresche in assoluto, il colore delle foglie che cambia offre uno spettacolo visivo unico e il modo migliore per goderselo è passeggiare per il parco Carol o il Giardino Botanico, veri teatri di uno spettacolo autunnale senza eguali. Anche il Parco Herăstrău è un’ottima location per ammirare il foliage, qui potrai noleggiare una bicicletta o semplicemente passeggiare lungo i numerosi sentieri del parco, lasciandoti conquistare da un paesaggio incantevole.

L’autunno a Bucarest è ricco di eventi culturali come il Bucharest International Film Festival che mette in mostra una selezione di film indipendenti da tutto il mondo, e il George Enescu Festival che celebra la musica classica con concerti che attirano artisti e visitatori da tutto il mondo. Infine, per gli amanti del vino, a Bucarest in autunno è tempo di vendemmia: i ristoranti e le cantine aprono le proprie porte offrendo degustazioni di vini locali e permettendoti di scoprire le eccellenze enologiche della Romania.

Bucarest in inverno: fascino e magia

L’inverno è un periodo magico per visitare la capitale della Romania, soprattutto durante il periodo natalizio. Il clima a Bucarest in questa stagione è freddo e costellato da intense nevicate. Le temperature, spesso, scendono sotto lo zero e sono così distribuite:

Dicembre : -1- 4°

Gennaio: -1-3°

Febbraio: 0°-6°

Se ami i paesaggi invernali, ti piace assaporare il tepore delle atmosfere natalizie e passeggiare sotto i fiocchi di neve non ti spaventa, allora l’inverno è la stagione ideale per visitare Bucarest. In questo periodo la città si illumina con decorazioni scintillanti, il dolce profumo di vin brulè impregna l’aria e i mercatini di Natale portano gioia e allegria emozionando grandi e piccini. Uno dei più grandi è il Mercatino di Natale in Piazza della Costituzione, un vero gioiello che offre una vasta gamma di prodotti artigianali, dolci tipici e bevande calde. Quando arriva il momento di prendersi una pausa dal freddo, Bucarest offre il suo celebre “Therme București”, uno dei più grandi complessi termali d’Europa a pochi chilometri dal centro con piscine riscaldate, saune e trattamenti benessere. L’inverno è anche il periodo perfetto per visitare i vari musei e gallerie d’arte della capitale; un’altra alternativa per concedersi una pausa rilassante e, soprattutto, riscaldata.

Il clima a Bucarest: qual è il periodo migliore?

Come sempre, non c’è una risposta a questa domanda che sia uguale per tutti. Dipende molto dalle attitudini di ognuno di noi, dalle proprie passioni e dalle attività che si preferisce fare. Ogni stagione è unica e ha caratteristiche e opportunità diverse. Visitala in primavera, se vuoi farti inebriare dai profumi e dai colori delle fioriture, in estate se vuoi approfittare delle lunghe giornate soleggiate e partecipare a eventi all’aperto, in autunno se vuoi ammirare lo spettacolare foliage e le sue atmosfere romantiche, in inverno se vuoi farti scaldare il cuore da un’incantevole dipinto natalizio, con mercatini di Natale, neve e un’atmosfera festosa. Qualsiasi sia la stagione in cui sceglierai di visitare Bucarest, sarà comunque un’ottima scelta.

