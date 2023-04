Puoi attraversare un tunnel di lava ai piedi del Monte Fuji

Fonte: 123rf

Svetta verso le nuvole fino a sfiorarle, stagliandosi in maniera imponente sul panorama circostante e definendo in maniera unica tutto il paesaggio. Stiamo parlando del Monte Fuji che, con la sua altezza di quasi 4000 metri, si è guadagnato il primato di montagna più alta del Giappone, nonché una delle più suggestive e celebri dell’intero Paese.

Il Fuji, lo sappiamo, è un monte sacro al punto tale che per gli shintoisti è doveroso raggiungere le sue pendici almeno una volta nella vita. Ed è qualcosa, in realtà, che consigliamo di fare anche noi, non solo perché la montagna è uno dei simboli del Paese, ma anche perché la sua presenza ha creato un paesaggio di immensa bellezza che pullula di meraviglie tutte da scoprire. Non è un caso che, l’Unesco, abbia dichiarato questo luogo Patrimonio Mondiale e Sito Culturale.

Ed è proprio alle pendici del grande vulcano che oggi vogliamo portarvi, perché è qui che è possibile vivere una delle avventure più incredibili di una vita intera. Quella che permette ai viaggiatori di attraversare un tunnel di lava situato ai piedi del Monte Fuji. Pronti a partire?

Il grande tunnel di lava ai piedi del Monte Fuji

È un viaggio da fare almeno una volta nella vita, quello che ci conduce al cospetto del maestoso e imponente Monte Fuji, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi del Giappone e del mondo intero. Situata nella regione dei Cinque Laghi, la montagna sacra, offre dei paesaggi di immensa bellezza che non si possono descrivere, ma solo vivere.

La visione, poi, è resa ancora più strabiliante dallo scenario che si snoda intorno al monte e che lo incornicia. Prati fioriti e colorati, grotte e cascate, altipiani e campi sterminati che si perdono all’orizzonte trasformano questo luogo in una straordinaria cartolina di viaggio da ammirare e da attraversare, nonché in una delle attrazioni più celebri e popolari di tutto il Giappone.

E se è un viaggio qui che avete in mente di organizzare, allora non potete non inserire nel vostro itinerario di viaggio anche una visita alla Grotta del vento Fugaku. Si tratta di un tunnel di lava situato sul versante settentrionale del Monte Fuji creatosi in maniera naturale proprio a seguito di una delle sue eruzioni.

Dentro la Grotta del vento Fugaku

La grotta del vento Fugaku è una delle tappe immancabili per chiunque visiti le pendici del Monte Fuji. Questa caverna, infatti, è la più grande dei tanti tunnel di lava accessibili dalla foresta di Aokigahara, situata nella città di Fujikawaguchiko.

Le sue origini risalgono al IX secolo, a quando una grande eruzione del Monte Fuji provocò importanti colate laviche che si dipanarono in diversi territori della Regione dei Cinque Laghi, raggiungendo anche la foresta di Aokigahara che oggi ospita diverse grotte laviche, dichiarate Monumenti naturali del Giappone.

La Grotta del vento Fugaku, come abbiamo anticipato, è la più grande tra quelle presenti sul territorio. Lunga poco più di 200 metri, la caverna è oggi accessibile al pubblico. Al suo interno è possibile ammirare un arredamento naturale caratterizzato da sculture laviche suggestive e forme evocative.

All’interno del tunnel di lava, inoltre, sono presenti tutto l’anno dei blocchi di ghiaccio, al punto tale che il secolo scorso la grotta veniva utilizzata come un frigorifero naturale per la conservazione di beni alimentari e di uova dei bachi da seta.