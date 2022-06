Le novità dell’estate a Gardaland, serate e nuovi divertimenti

La nuova stagione di Gardaland entra nel vivo dell’estate. A partire da sabato 18 giugno e fino a domenica 11 settembre il parco prolunga l’apertura fino alle 23 con “Gardaland Night is Magic”.

La Notte Bianca di Gardaland

Ad aprire le danze, proprio il 18 giugno sarà la Notte Bianca, l’imperdibile evento sotto il cielo stellato di Castelnuovo del Garda, durante il quale l’apertura sarà prolungata ulteriormente fino all’una di notte, con musica, attrazioni, show e altre sorprese. E, per l’occasione, piazza Jumanji si trasformerà in una vera e propria discoteca all’aperto.

La nuova attrazione Jumanji

Jumanji – The Adventure è l’ultima novità del parco, ispirata alla popolare serie cinematografica di Sony Pictures. Dopo essere stati trasportati nella dimensione parallela del gioco di Jumanji, gli ospiti del parco si devono fare strada nella giungla affrontando pericolosi animali e ostacoli di ogni tipo. In una gara contro il tempo, la missione è quella di riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa e salvare Jumanji.

In particolare, si devono affrontare gli “animatronics“, grossi robot come il possente ippopotamo, che coglie tutti di sorpresa emergendo da una palude, o i pericolosi ragni, che si calano dall’alto sopra il veicolo in corsa o ancora lo spaventoso gigante di pietra che, ruggendo, esce da una caverna e con la mano blocca il passaggio.

Il cinema 4D

I visitatori possono anche assistere al cinema al nuovo filmato 4D, “Aquamam: The 4D Experience”, uno speciale adattamento del film della Warner Bros e divertirsi con gli show, da “Welcome to Gardaland”, lo spettacolo di apertura che quest’anno presenta la nuova canzone “Destinazione Gardaland” e nuovi costumi per il corpo di ballo, a “La soffitta di Prezzemolo”, il nuovo spettacolo dedicato al pubblico dei bambini e delle loro famiglie in scena al Teatro della fantasia. Per i piccoli ospiti imperdibile è il nuovo show “44 Gatti Circus Show” all’Arena 44 Gatti, ambientato al circo e con la presenza anche del gatto Boss.

Legoland Water Park

Il bellissimo parco acquatico interamente a tema Lego, il primo in Europa e senza dubbio tra i migliori al mondo, ha riaperto per la stagione estiva. Tante le attrazioni, alcune delle quali pensate per i più piccoli, ma anche un suggestivo universo in miniatura, quello di Miniland, dedicato ai monumenti più importanti d’Italia, fedelmente riprodotti con i celebri mattoncini colorati.

Le attrazioni più importanti sono Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraversa il parco acquatico da percorrere facendosi trasportare dalla leggera corrente a bordo di gommoni personalizzabili utilizzando grandi mattoncini galleggianti. Il Beach Party con i suoi sette scivoli e il grande secchio che riversa una cascata d’acqua sui bambini e Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia.

Divertimento assicurato anche nelle aree dedicate alla creatività e alla scoperta come Lego Creation Island dove poter costruire la propria barca con i mattoncini, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti.

Per i più piccoli c’è Duplo Splash, un’attrazione in cui anche i più piccoli possono provare gli scivoli e imparare attraverso il gioco, mentre la Pirate Bay, con la sua grande piscina e l’ingresso alla vasca graduale, è il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi.