I musei da non perdere a Bergen in Norvegia

Fonte: iStock Facciate colorate caratteristiche della città di Bergen, in Norvegia

Bergen è la seconda città più grande della Norvegia, una destinazione imperdibile per gli amanti della cultura e dell’arte in questo Paese della Scandinavia. Situata tra le maestose montagne ed il fiordo di Byfjorden, la città di Bergen è famosa non solo per i suoi paesaggi mozzafiato, ma anche per i suoi musei di altissimo livello, che offrono ai visitatori una panoramica unica sulla storia, l’arte e la cultura norvegese, per un mix affascinante di tradizione e modernità. Ecco quali sono i musei da non pardere a Bergen in Norvegia

Museo d’arte di Bergen (KODE)

Il KODE è uno dei più grandi complessi museali della Norvegia e dell’intera Scandinavia e comprende quattro edifici situati nel centro della città di Bergen. Il KODE ospita una vasta collezione di opere d’arte che spaziano dall’epoca rinascimentale fino all’arte contemporanea. Ecco quali sono i principali edifici del KODE ed una breve panoramica di cosa è possibile osservare al loro interno:

KODE 1 : questo primo edificio è dedicato all’arte decorativa. Al suo interno è possibile osservare una collezione di oggetti di design, arti applicate ed artigianato. Qui si possono ammirare mobili, ceramiche e tessuti, in grado di raccontare la storia del design scandinavo ed internazionale;

KODE 2 : ospita una collezione di arte moderna e contemporanea. Qui si trovano diverse opere di artisti norvegesi ed internazionali, con una particolare attenzione agli sviluppi artistici del ventesimo e del ventunesimo secolo. Le esposizioni temporanee arricchiscono ulteriormente l'offerta del museo, rendendolo una tappa obbligata per gli amanti dell'arte moderna in visita alla città di Bergen;

KODE 3 : questo terzo edificio è dedicato principalmente all'arte norvegese del diciannovesimo e ventesimo secolo, al cui interno è possibile ammirare una collezione che comprende opere di Edvard Munch, Harriet Backer, Christian Krohg e molti altri artisti. La presenza di numerosi dipinti di Munch, tra cui la celebre opera "Il Bambino Malato", rende il KODE 3 una tappa fondamentale per comprendere l'evoluzione dell'arte norvegese;

KODE 4: l'ultimo edificio che compone il complesso museale di Kode, ospita una collezione di arte europea, con opere che vanno dal periodo del Rinascimento al Barocco. Qui si trovano dipinti di maestri come Lucas Cranach il Vecchio, El Greco e J.C. Dahl. L'edificio è noto anche per la sua architettura neoclassica e per gli spazi espositivi eleganti.

Museo Anseatico

Il Museo Anseatico si trova nel cuore di Bryggen, il quartiere storico della città di Bergen, che venne dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Questo museo offre un’affascinante immersione nella storia della Lega Anseatica, un’alleanza commerciale di città-stato in grado di dominare il commercio nell’intero Mar Baltico e Mare del Nord, dal tredicesimo al diciassettesimo secolo.

L’esposizione permanente del Museo Anseatico di Bergen presenta la vita quotidiana dei mercanti anseatici della città. È possibile esplorare gli uffici, le sale di ricevimento ed i magazzini dove venivano conservate le merci all’epoca. Gli oggetti esposti, tra cui utensili, documenti ed abiti, raccontano la storia di un’epoca in cui Bergen era una destinazione commerciale di primaria importanza per il nord Europa.

Il museo include anche una visita guidata alle antiche case di legno di Bryggen, edifici restaurati per conservare l’autenticità del quartiere. Queste case antiche offrono uno sguardo unico sulla vita dei mercanti anseatici e sulla loro influenza sulla cultura e l’architettura di questa città norvegese.

Museo della città di Bergen (Gamle Bergen)

Il Gamle Bergen è un museo a cielo aperto situato a Sandviken, a pochi chilometri dal centro città. Questo museo offre un viaggio nel tempo alla scoperta della vita a Bergen tra il diciottesimo ed il diciannovesimo secolo. Si tratta di una vera e propria ricostruzione di un antico quartiere di Bergen, con oltre 50 case in legno che rappresentano diversi periodi storici. Ogni casa è arredata e decorata per riflettere l’epoca a cui appartiene, offrendo così un quadro dettagliato della vita quotidiana dei cittadini di Bergen nel passato.

Il Gamle Bergen non è solo un museo da ammirare, ma anche da vivere. Durante la visita, infatti, si può partecipare a diversi laboratori di artigianato, assistere a spettacoli teatrali ed interagire con attori in costume che interpretano i ruoli degli abitanti del passato. Questo approccio interattivo rende la visita al Gamle Bergen un’esperienza educativa e divertente per tutta la famiglia.

Museo di storia naturale dell’Università di Bergen

Il museo di storia naturale è una delle istituzioni più antiche della Norvegia, fondato nel 1825. Il museo si trova nel polo universitario di Muséplass ed offre un’affascinante collezione di reperti naturali e storici. Fra questi si trova la collezione di zoologia, che comprende una vasta gamma di esemplari di animali provenienti da tutto il mondo. Tra i pezzi più importanti si trovano scheletri di balene, uccelli rari ed una sezione dedicata alla fauna artica. Le esposizioni interattive permettono di approfondire la conoscenza degli habitat naturali e delle specie in via di estinzione.

La collezione di geologia, invece, include minerali, fossili e rocce che raccontano la storia geologica non solo della Norvegia, ma di tutto il mondo. Tra i reperti più affascinanti ci sono i fossili di dinosauri e i minerali rari provenienti dalle miniere norvegesi.

Museo della scienza e della tecnologia di Bergen (VilVite)

Il VilVite è un museo interattivo dedicato alla scienza e alla tecnologia, un luogo ideale per i visitatori di tutte le età. Questo museo si trova nel quartiere di Møhlenpris ed offre un’ampia gamma di esposizioni e attività, in grado di rendere la scienza una materia divertente e accessibile.

Le esposizioni interattive del VilVite riguardano una vasta gamma di argomenti, dalla fisica alla biologia, dalla chimica alla tecnologia. Qui si possono fare esperimenti con le leggi della fisica, esplorare il corpo umano e scoprire le ultime innovazioni tecnologiche. Le attività pratiche ed i laboratori scientifici permettono di approfondire la comprensione dei fenomeni scientifici in modo coinvolgente.

Il VilVite, inoltre, organizza regolarmente eventi e workshop per bambini e adulti, che spaziano dai laboratori di robotica alle lezioni di astronomia, un’ottima occasione per imparare divertendosi e per stimolare la curiosità scientifica dei più giovani, e che rendono questo museo un’attrazione adatta alle famiglie.

Museo della pesca di Bergen

Il museo della pesca di Bergen si trova nel vecchio quartiere di Sandviken ed offre una panoramica sulla storia della pesca in Norvegia, una delle industrie più importanti del paese. Le esposizioni di questo museo coprono diversi aspetti della pesca, dalla vita dei pescatori alle tecniche di pesca, dagli strumenti utilizzati ai prodotti ittici. È possibile ammirare anche vecchi pescherecci, reti da pesca e attrezzi tradizionali che raccontano la storia di un’industria che ha plasmato la cultura e l’economia norvegese, per un salto nel passato, alla scoperta della vita quotidiana norvegese.

Il museo offre visite guidate che approfondiscono la storia della pesca ed il suo impatto sulla comunità locale. Inoltre, durante l’estate, è possibile partecipare a battute di pesca organizzate dal museo, per vivere in prima persona l’esperienza della pesca tradizionale norvegese e vivere un’esperienza unica ed indimenticabile.

Museo Edvard Grieg (Troldhaugen)

Infine, per gli amanti della musica, il Museo Edvard Grieg è una tappa obbligatoria. Si trova a Troldhaugen, la casa di Edvard Grieg, uno dei compositori più famosi della Norvegia, il museo offre un’affascinante immersione nella vita e nelle opere del compositore. L’edificio è stato preservato nel tempo ed oggi è possibile ammirare la sua cosa così com’era, con mobili, oggetti personali e partiture originali, una notazione delle parti, vocali e strumentali, delle sue opere musicali, presentate in modo che l’occhio possa rendersi conto immediatamente di quanti e quali suoni si compone la sinfonia.

Il museo include anche una sala dei concerti, il Troldsalen, dove vengono organizzati concerti di musica classica. Inoltre, il Padiglione del Compositore, situato in riva al lago, è un luogo suggestivo dove Grieg trovava ispirazione per le sue composizioni.

Come arrivare a Bergen

In aereo : l'aeroporto di Bergen, Flesland, è ben collegato con molte città europee e norvegesi. Dall'aeroporto è possibile raggiungere il centro città in circa 20-30 minuti tramite l'autobus Flybussen, un taxi o noleggiando un auto;

In treno : la città è collegata ad Oslo tramite una delle linee ferroviarie più scenografiche d'Europa, la Bergen Line. Il viaggio dura circa 6-7 ore, ma è in grado di offrire delle viste spettacolari su montagne, fiordi e villaggi della Norvegia;

In nave : Bergen è un importante porto di crociera ed un punto di partenza per i traghetti dei fiordi norvegesi. Hurtigruten, la storica linea di traghetti, offre viaggi lungo la costa norvegese e collega Bergen a numerose altre città della costa norvegese;

In autobus : ci sono diverse compagnie di autobus, che collegano la città di Bergen con altre città norvegesi. Gli autobus sono un'opzione economica ed offrono la possibilità di godere dei paesaggi naturali per un viaggio on the road indimenticabile;

In auto: per chi, invece, preferisce viaggiare in auto, Bergen è facilmente raggiungibile grazie alla rete stradale norvegese, la cui strada principale collega Bergen a Oslo, passando per il suggestivo Sognefjord, tra fiordi e foreste incantate.

In Norvegia è possibile visitare alcuni dei posti naturali più belli del Nord Europa e che, oltre alla capitale Oslo ed i suoi dintorni, ha molto da offrire. Bergen è fra queste attrazioni, una città che offre una ricca varietà di musei ed attrazioni culturali, che spaziano dalla pittura all’arte moderna, dalla storia medievale alla scienza e alla musica. Visitare questi musei non solo permetterà di approfondire la conoscenza della cultura norvegese, ma offrirà anche un’esperienza indimenticabile immersi in uno dei contesti naturali più suggestivi al mondo.