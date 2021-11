Bergen: la città di pan di zenzero più grande del mondo è qui

Il countdown è finalmente iniziato e con lui tutto l’entusiasmo dell’arrivo del periodo più magico dell’anno: il Natale. È questo il momento perfetto per prendere un volo e raggiungere tutte quelle destinazioni dove vicoli, strade e quartieri si addobbano a festa, mentre il profumo delle mandorle tostate, del marzapane e della cannella si diffondono nell’aria per un’esperienza sensoriale e immersiva.

E tra le destinazioni europee da raggiungere, già celebri per mercatini di Natale, alberi grandiosi e incontri ravvicinati con Babbo Natale, ecco che se ne aggiunge una a cui va il primato di ospitare la città di pan di zenzero più grande del mondo. Potete osservarla, contemplarla e ammirarla, ma non mangiarla! Ma la visione vale assolutamente la pena, a patto che riusciate a non cadere in tentazione.

Il suo nome è Pepperkakebyen e si trova a Bergen, in Norvegia. È qui che i cittadini, armati di uno spirito natalizio senza eguali, hanno costruito quella che è stata presentata al mondo come la città di pan di zenzero più grande di sempre.

Una premessa è doverosa: i biscotti pan di zenzero, ottenuti da un impasto fatto di miele, zenzero e cannella, sono gli assoluti protagonisti della tradizione natalizia della città e di tutto il Paese. Non c’è Natale che trascorra senza i celebri pepperkaker che vengono portati in tavola, o venduti nei mercatini, con forme stravaganti e originali. Ci sono quelli a forma di renne e cuori, di case e castelli, di uomini e donne.

Insomma, la creatività dei norvegesi è sempre stata imbattibile, certo è che quest’anno, con la costruzione della città di pan di zenzero, ci hanno letteralmente stupiti.

Una città magica e dolcissima dentro la città: nella Pepperkakebyen ci sono case ed edifici tradizionali, monumenti locali, treni, auto e barche. Una Bergen in miniatura che conserva tutto il fascino del Natale e che ha ispirato tantissime altre città di pan di zenzero che ora si stanno spargendo per il Paese. Le trovate, infatti, anche a Stavanger, Hammerfest, Haugesund, Fredrikstad e Bodø.

Pepperkakebyen resterà aperta al pubblico da metà novembre e per tutto dicembre sulla Småstrandgaten. Una visita alla città di pan di zenzero rappresenta l’occasione migliore per scoprire e riscoprire Bergen immersa nel meraviglioso spirito natalizio.