Le migliori mete sciistiche dove andare quest’inverno: la classifica

L’agenzia di promozione turistica internazionale European Best Destinations ha analizzato i dati e le preferenze di oltre un milione di viaggiatori provenienti da 184 diversi Paesi per estrapolare la classifica dei dieci luoghi del nostro continente dove godersi al meglio la montagna e la neve. Piccoli paradisi che per chi ama la stagione invernale e che si rivelano angoli da raggiungere assolutamente. Scopriamo insieme le prime 10 posizioni.

Le ultime cinque posizioni in classifica

Definirle ultime cinque è azzardato, in quanto i posti presi in considerazione sono davvero tantissimi soprattutto perché l’Europa è la principale destinazione sciistica di tutto il mondo. Tuttavia, dalla classifica chiamata Best Ski Resorts 2023 emerge che al decimo posto troviamo Garmisch Partenkirchenm, in Germania, che è una delle migliori stazioni sciistiche di tutto il Paese.

Ma in fondo non c’è da sorprendersi che abbia guadagnato questo posto di tutto rispetto. La sua proposta, infatti, è molto varia poiché qui si può passeggiare nel centro storico, fare shopping e, allo stesso tempo, scoprire le numerose piste tra cui la famosa discesa olimpica di Kandhar. Un vero e proprio paradiso per gli amanti della neve.

Il nono posto è di Sölden, in Austria, dove i viaggiatori hanno a loro disposizione ben 148 chilometri di piste adatte a tutti i livelli di difficoltà. La forza principale di questo luogo è che la neve è doppiamente garantita: il ghiacciaio dell’Ötztal offre condizioni di innevamento perfette, ma allo stesso tempo da queste parti è presente anche un moderno impianto di innevamento artificiale che copre circa l’80% di tutte le piste.

Ottava posizione per Gstaad, in Svizzera, dove poter trascorrere una vacanza all’insegna del lusso e del relax. Il settimo posto, invece, è di Baqueira Beret, in Spagna, che si caratterizza per essere divisa in tre aree, ciascuna con le sue caratteristiche peculiari.

Torniamo di nuovo in Svizzera per scoprire il sesto posto di questa classifica che quest’anno è occupato da Verbier, la vera e propria porta d’accesso al comprensorio sciistico delle 4 Vallées. Da queste parti ci sono quasi 100 impianti di risalita e più di 400 chilometri di piste per tutti i livelli di esperienza. Senza dimenticare, inoltre, che offre anche una ricca varietà di eventi sportivi e musicali.

Le prime cinque posizioni in classifica

Arriviamo poi alle posizione calde della classifica, ovvero le prime cinque. Al quinto posto troviamo Cortina d’Ampezzo, vera e propria meraviglia italiana che quest’anno, per la prima volta, entra nella Top 5 delle migliori destinazioni sciistiche d’Europa. Ma del resto noi italiani, che la conosciamo bene, sappiamo delle sue eccellenti piste e infrastrutture.

Al quarto posto c’è, invece, Kitzbühel in Austria che, stando a questa classifica, è anche la migliore stazione sciistica di questo fiabesco Paese. In questo luogo, particolarmente apprezzato dai viaggiatori è il Capodanno che ogni anno viene celebrato con fuochi d’artificio che brillano nei cieli di quello che è un panorama unico. Durano ben tre giorni e anche con fiaccolate notturne sugli sci.

Medaglia di bronzo per Zermatt, in Svizzera, che è una località che offre un incantevole panorama alpino e, soprattutto, che vanta ben 360 chilometri di piste per gli appassionati di sci. Senza dimenticare che il paese stesso sembra uscito direttamente da una fiaba.

Secondo gradino del podio per l’Italia e con le meraviglie della Val Gardena. Vi basti pensare ai borghi di Ortisei, Santa Cristina e Selva che sono famosi in tutto il mondo per la loro proposta di turismo invernale. Ma questo angolo d’Italia guadagna questa seconda posizione anche per il suo Sellaronda e il collegamento con l’Alpe di Siusi e il Dolomiti Superski.

Per la sesta volta la miglior stazione sciistica d’Europa è la Val Thorens, in Francia. E sapete qual è il fatto più curioso? Che è la più giovane di tutte le grandi stazioni sciistiche del nostro continente, tanto che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo compleanno.

Si trova a 2300 metri sul livello del mare e viene meritatamente premiata anche per la sua offerta turistica varia e originale. Inoltre, da queste parti si lavora molto sulle nuove tecnologie che aiutano a migliorare la sicurezza, il comfort e il benessere degli ospiti.