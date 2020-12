Cortina d’Ampezzo, il panorama invernale più bello secondo il ”Guardian”

editato in: da

Perla delle Dolomiti, incastonata in un paesaggio da favola, Cortina d’Ampezzo è di una bellezza incredibile. In particolar modo nei mesi più freddi, quando una coltre di candida neve ricopre ogni cosa, donando all’atmosfera un tocco di magia. E il Guardian celebra questo gioiello tutto italiano.

Torna infatti una delle rubriche più attese, quella che permette ai lettori inglesi di esprimere la propria opinione in merito alle località più suggestive mai visitate. Questa volta tocca al paesaggio invernale più bello e a sorpresa, nella top ten pubblicata dal Guardian, spicca proprio la splendida Cortina d’Ampezzo – unica, assieme a due fantastiche cartoline dell’Irlanda del Nord e della Svezia, a non essere situata nel Regno Unito.

Emerge così ancora una volta, in maniera dirompente, l’amore che i turisti inglesi hanno sempre avuto per il nostro Belpaese e i suoi capolavori. Come le Dolomiti, panorama da sogno del Nord Italia che conquista ogni anno milioni di visitatori, i quali rimangono a bocca aperta davanti alla sua magnificenza. Proprio qui sorge Cortina d’Ampezzo, incantevole cittadina divenuta negli anni una delle mete turistiche più apprezzate di tutti i tempi.

D’inverno, il paese viene preso d’assalto dagli appassionati degli sport outdoor: oltre 140 km di piste da sci, circuiti di fondo per quasi 60 km, impianti di risalita all’avanguardia e uno splendido snowpark per gli amanti dello snowboard sono il fiore all’occhiello delle Dolomiti ampezzane. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici invernali nel 1956, la cittadina veneta ha vissuto il suo periodo più florido. E ora si sta preparando per le Olimpiadi 2026, un appuntamento attesissimo da milioni di persone.

Tuttavia, Cortina d’Ampezzo non è solamente sport: passeggiando lungo le sue viuzze, potrete ammirare capolavori quali la Basilica dei Santi Filippo e Giacomo, che sorge nel centro storico, incorniciata dal suggestivo panorama delle vette imbiancate. E poi potrete fermarvi in qualche delizioso localino dove degustare specialità tipiche o semplicemente un buon tè caldo, perfetto per allietare anche le giornate più fredde.

Il tutto, in un paesaggio da mozzare il fiato. Le Dolomiti accolgono tra le sue cime alcuni dei luoghi più belli al mondo, come ad esempio l’incredibile laghetto di Sorapiss: incastonato nel cuore dell’omonimo massiccio, possiede splendide acque turchesi che nella stagione fredda diventano un sottile strato cristallino, sino al disgelo primaverile.