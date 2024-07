Sta per partire l’Espresso Salento, a bordo di un treno turistico da Roma a Lecce

Il nuovo collegamento offre un modo unico per esplorare la Puglia, all’insegna del massimo comfort e della migliore ospitalità italiana

Fonte: iStock Puglia dal finestrino del treno

Dal 18 luglio Roma e la Puglia sono più vicine grazie all’Espresso Salento, il nuovo treno notturno di FS Treni Turistici Italiani. Il collegamento, che farà capolinea a Lecce, nasce per rispondere alla crescente domanda turistica verso la Puglia, sia nazionale sia internazionale, e per incrementare l’offerta di destinazioni disponibili per i vacanzieri.

Un viaggio all’insegna del comfort

Si tratta di un treno periodico che, per quest’anno, viaggerà da Roma a Lecce giovedì 18 luglio, giovedì 25 luglio, martedì 13 agosto e giovedì 22 agosto. Mentre il ritorno da Lecce a Roma è previsto per venerdì 19 luglio, venerdì 26 luglio, mercoledì 14 agosto e venerdì 23 agosto.

Molto più di un semplice treno notturno, l’Espresso Salento di FS Treni Turistici Italiani vuole essere un’esperienza di viaggio che unisce comfort, sostenibilità e scoperta. Un modo unico per raggiungere la Puglia, godendo della migliore ospitalità italiana, che rende il tragitto stesso parte integrante della vacanza.

Partendo da Roma alle 21:10, i passeggeri possono gustare una cena a base di piatti della cucina italiana nel vagone ristorante, con una sosta a Caserta prima di proseguire verso il mare cristallino della Puglia. Sono previste fermate per la discesa a Bari Centrale, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi e Lecce. Durante alcuni viaggi, ci saranno fermate anche a Foggia per facilitare l’accesso agli utenti di questa zona.

Le carrozze letto sono state rinnovate per offrire il massimo comfort, mentre il vagone ristorante e il bar, aperto tutta la notte, garantiscono un servizio di alta qualità. I passeggeri possono portare con sé bagagli ingombranti e attrezzature sportive, trasportati in una vettura bagagliaio dedicata.

Un servizio sostenibile

Al risveglio, la colazione è comodamente servita nel vagone ristorante, un servizio incluso per tutti i passeggeri, mentre la cena è compresa per i clienti delle carrozze letto e disponibile a pagamento per quelli delle cuccette. Il bar di bordo offre una vasta scelta di prodotti per una pausa golosa durante il viaggio.

L’Espresso Salento rappresenta un servizio innovativo su questa tratta, ideato per i numerosi turisti che viaggiano attraverso la Puglia fino a Lecce, principale porta d’accesso alla regione del Salento, famosa per il suo mare cristallino e le località costiere uniche. Luoghi molto frequentati durante l’estate e che pertanto necessitano di una maggiore mobilità sostenibile.

Un treno pensato per le famiglie

FS Treni Turistici Italiani ha progettato l’Espresso Salento tenendo conto delle esigenze di ogni tipo di viaggiatore e in particolare delle famiglie, per le quali sono disponibili scompartimenti dedicati e la possibilità di portare a bordo anche gli amici a quattro zampe. Un servizio in più, che riflette la filosofia di FS Treni Turistici Italiani che mira a migliorare la qualità della vita a bordo dei propri treni.

L’Espresso Salento rappresenta l’inizio di un nuovo modo di viaggiare in treno, diverso dai tradizionali spostamenti nei periodi di picco, pensato su misura per i turisti, slow e pienamente sostenibile. In futuro, si intende sviluppare ulteriormente questa offerta, con l’obiettivo di realizzare un prodotto turistico più frequente e di alta qualità.