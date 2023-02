Un’autostrada urbana di 93 km: si trova a Dubai

Svelato il piano per un’autostrada urbana sostenibile di 93 chilometri a Dubai, che diventerà l’infrastruttura per ciclismo e corsa più intelligente al mondo.

L’autostrada di 93 km a Dubai: THE LOOP

Sviluppato da URB, leader globale nello sviluppo di città sostenibili, THE LOOP è progettato per collegare più di 3 milioni di residenti utilizzando una modalità di trasporto sana, a servizi e luoghi chiave camminando e pedalando in pochi minuti.

Fornirà un piacevole ambiente climatizzato tutto l’anno, per rendere gli spostamenti a piedi e in bicicletta il principale mezzo di trasporto nella vita di tutti i giorni per oltre l’80 dei residenti a Dubai entro il 2040, in linea con la nuova iniziativa della “città di 20 minuti”.

E mentre la maggior parte delle città si impegnano per aggiornare le loro infrastrutture verso modalità di trasporto più sostenibili, il progetto THE LOOP a Dubai punta a creare un nuovo punto di riferimento per l’infrastruttura ciclistica e pedonale più intelligente del mondo.

Attualmente in fase di ricerca e sviluppo, URB mira a sviluppare la prima infrastruttura di mobilità attiva del suo genere in qualsiasi parte del mondo, con vari servizi e caratteristiche di sostenibilità che daranno forma al futuro della mobilità urbana a Dubai e oltre.

Il progetto è anche in linea con l’ambizione di Dubai di diventare una “città di 20 minuti”, dove i residenti possono accedere alle esigenze e alle destinazioni quotidiane in 20 minuti a piedi o in bicicletta.

Le parole dell’amministratore delegato di URB

L’amministratore delegato di URB, Baharash Bagherian, ha spiegato come THE LOOP fornisca una grande opportunità per promuovere uno spirito imprenditoriale nella mobilità urbana:

“Dubai è il posto migliore per l’imprenditorialità nella mobilità urbana. Il progetto THE LOOP è l’incarnazione di quello spirito imprenditoriale, che mira a rendere Dubai la città più connessa al mondo a piedi o in bicicletta. Il LOOP è il futuro delle infrastrutture per la mobilità urbana, che sono più che semplici sistemi di trasporto sostenibili.

Questi tipi di infrastrutture sono spazi e servizi per le persone, dove possono essere forniti anche vari servizi per il tempo libero e la comunità. Sono una modalità piacevole di trasporto sostenibile, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche“.

“Città 20 minuti”: non soltanto Dubai

The Loop si adatta alla perfezione ai piani di Dubai di diventare una “città di 20 minuti”.

In base all’obiettivo, annunciato lo scorso anno, il 55% dei residenti vivrà entro 800 metri dalla stazione dei trasporti e potrà, così, accedere alle proprie necessità quotidiane con un viaggio di non più di 20 minuti, a piedi o in bicicletta.

L’idea dei “quartieri 20 minuti” è nata a Portland, in Oregon, come “Portland Plan”, con un progetto che ambisce a realizzare un quartiere riqualificato dal punto di vista energetico, che soddisfi gli obiettivi climatici per il 2030 e consenta al 90% degli abitanti di spostarsi facilmente al suo interno senza dover utilizzare l’auto.

Svariate altre località in tutto il mondo stanno cercando di incorporare quartieri di 20 minuti nella loro struttura, tra cui Edimburgo e Melbourne, con Parigi che ha in precedenza annunciato piani per provare a trasformarsi in una “città di 15 minuti”.