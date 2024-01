Andare in pensione nel 2024: i posti più economici dove trasferirsi

Sempre più persone scelgono, una volta raggiunta l’età della pensione, di trasferirsi all’estero per scoprire posti nuovi e magari approfittare di un costo della vita inferiore. I dati parlano chiaro: secondo il Rapporto di Itinerari Previdenziali, sono più di 371mila i pensionati che risiedono fuori dall’Italia. I Paesi più gettonati? La Germania, la Svizzera, il Canada, l’Australia e la Francia. Ma ci sono opportunità persino migliori, a voler ben guardare. Scopriamo quali sono le località più economiche dove andare a vivere dopo la pensione.

Pensione 2024: la classifica dei luoghi migliori

Ci sono luoghi che, per via delle loro peculiarità, sembrano davvero perfetti dove trasferirsi una volta andati in pensione. International Living ha voluto stilare la classifica dei Paesi migliori per godersi gli anni di riposo (e divertimento) dopo una lunga vita lavorativa. Il suo annuale Global Retirement Index prende in considerazione diversi fattori: si valuta, ad esempio, il costo delle case e quello generale della vita, ma anche l’assistenza sanitaria e le prestazioni erogate ai pensionati. E poi, dal momento che anche l’occhio vuole la sua parte, gli esperti si sono lasciati guidare da panorami meravigliosi, natura incontaminata e magari spiagge da sogno.

Dove andare a vivere dopo la pensione

Scopriamo dunque la classifica dei luoghi migliori dove trascorrere la pensione nel 2024. Al decimo posto c’è la Colombia, un Paese straordinario: ricco di colori e di spiagge meravigliose, ma anche di foreste rigogliose e montagne che regalano riparo dal caldo, offre molte opportunità ai nuovi residenti. Il suo sistema sanitario è da anni in netto miglioramento, e il costo della vita è ancora relativamente basso. Tanto che si può arrivare a spendere tra i 1.000 e i 1.500 dollari al mese per vivere in uno dei quartieri ricchi delle principali città (come Bogotà).

Nono posto per la Francia, che per gli italiani significa non dover allontanarsi troppo dal paese natio (e dagli affetti). Naturalmente bisogna fare attenzione a non scegliere località troppo costose come Parigi o la Costa Azzurra, ma non è difficile trovare posticini splendidi dove si spende poco e si vive benissimo.

La Malesia si aggiudica l’ottava posizione, e ci porta dall’altra parte del mondo: questo Paese ricco di culture diverse e di paesaggi affascinanti vanta un costo della vita che va da un terzo a un quinto di quello sostenuto nella maggior parte delle località europee o statunitensi. E l’assistenza sanitaria è ormai eccellente, almeno nelle grandi città.

In settima posizione troviamo la Grecia: lasciando da parte le isole più turistiche, ci sono belle città e villaggi un po’ più isolati dove ancora oggi si vive con poco. È però importante stipulare un’assicurazione sanitaria e verificare che nei pressi della propria nuova residenza ci siano strutture ospedaliere di qualità.

Torniamo in Sud America per il sesto posto: ad aggiudicarselo è l’Ecuador, dove il clima consente di godere quasi di un’eterna primavera e le località lungo la costa non sono troppo umide. Anche qui c’è un’ottima assistenza sanitaria, e il settore privato si rivela molto conveniente.

Il quinto posto non ha bisogno di molte spiegazioni: la Spagna, con il suo clima perfetto e i suoi paesaggi variegati, è una delle mete migliori per godersi la pensione. E se dovete scegliere il luogo in cui andare, non dimenticate le isole Canarie!

Scendiamo ora al quarto posto, dove incontriamo Panama: un Paese da sogno, con spiagge bellissime e temperature ottime in ogni periodo dell’anno, costi ancora accessibili e ospedali di ottimo livello.

Mentre al terzo posto c’è il Messico, che spicca anche tra le destinazioni preferite per il turismo. Il costo della vita è basso e ci sono tante bellezze naturali da scoprire.

Il secondo posto se lo aggiudica il Portogallo, uno dei Paesi europei più ricchi di fascino: tra città d’arte, spiagge incantevoli e colline straripanti di vigneti, è il luogo quasi perfetto dove trascorrere la pensione.

Infine, il Paese migliore in cui trasferirsi dopo aver lavorato tanti anni è la Costa Rica: un paradiso tropicale con due sistemi sanitari (sia pubblico che privato) e un costo della vita decisamente diverso dal nostro.