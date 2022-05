Secondo i viaggiatori questa è la meta top post pandemia

Thailandia: le 5 isole del Mar delle Andamane in cui sognare

Il Covid ha colpito duramente il settore turistico, con un crollo a livello mondiale come non si era mai verificato. Per oltre due anni, viaggiare si è rivelata una vera impresa – che in molti casi ci era addirittura preclusa. Ma ora qualcosa sta cambiando: le norme anti-Covid si fanno meno stringenti ed è tempo di tornare a programmare le vacanze. Un nuovo studio svela quali sono le mete preferite dai turisti post pandemia, e ci sono molte sorprese.

La Thailandia tra le mete top

L’idea di ricominciare a viaggiare è entusiasmante, dopo più di due anni tra lockdown e altre misure sanitarie che ci hanno impedito di godere delle bellezze del mondo. Ormai sono tantissimi i Paesi che hanno riaperto le frontiere

(o che lo stanno gradualmente facendo), quindi i turisti tornano a programmare le loro vacanze, finalmente più “in grande”. E quali sono le destinazioni predilette da chi ora non vuole altro che riprendere a viaggiare? Lo svela un nuovo studio intitolato Global Travel Intentions e condotto da Visa Group.

La Thailandia si rivela, a sorpresa, in quarta posizione (dietro solamente agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e all’India). Segno che questo Paese ha conquistato il cuore dei viaggiatori, con città splendide e natura incontaminata. Secondo il report della Pacific Asia Travel Association, riportato nello studio, il turismo thailandese è già in netta ripresa e potrebbe raggiungere tassi incredibili nel giro di pochi anni, con un picco di oltre 45 milioni di visitatori entro la fine del 2024. Perché scegliere questa meta per le proprie vacanze?

La ricerca ha approfondito le motivazioni per cui i viaggiatori considerano la Thailandia una delle destinazioni top per il post pandemia: il 30% degli intervistati vuole trovarvi divertimento e attività ricreative, il 25% mira invece ad una vacanza in pieno relax, mentre il 18% ha intenzione di dedicarsi all’avventura open air. E la scelta, in effetti, è davvero ampia. A partire dalle città ricche di cultura e di storia, dove ammirare importanti capolavori architettonici. Le più cercate online sono Bangkok, Phuket, Chiang Mai e Hua Hin, tutte famose mete turistiche.

Viaggio in Thailandia, le regole d’ingresso

Spiagge mozzafiato, templi antichissimi e cibo delizioso: la Thailandia è sicuramente una meta tutta da scoprire. E a quanto pare sono in molti a volerne approfittare, ora che finalmente si può tornare a viaggiare. A questo proposito, vediamo cosa prevedono le norme d’ingresso del Paese. Gli italiani che vogliono recarsi in Thailandia possono farlo senza problemi, anche per motivi turistici: la nuova ordinanza del 22 febbraio 2022 ha infatti abolito gli elenchi con cui si individuavano Stati dove non era possibile recarsi senza valido motivo.

Per entrare in Thailandia, tuttavia, occorre rispettare alcuni requisiti. È necessario richiedere in anticipo il Thailand Pass (disponibile a questo sito) e, per determinate categorie, il visto. Inoltre bisogna sottoscrivere un’assicurazione sanitaria che copra le eventuali spese per il Covid-19. I turisti che sono completamente vaccinati da almeno 14 giorni possono evitare la quarantena. La stessa regola si applica a coloro che esibiscono un certificato di guarigione dal Coronavirus e che abbiano una dose di vaccino eseguita dopo il contagio. Chi non è guarito o vaccinato deve invece sottoporsi a 5 giorni di quarantena e a due tamponi (uno all’arrivo e uno al quinto giorno).