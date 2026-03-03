Viaggiare Sicuri, i Paesi e i luoghi più pericolosi in cui viaggiare a marzo secondo la Farnesina

Dove non conviene viaggiare oggi secondo la Farnesina, dalla crisi energetica di Cuba ai conflitti del Medio Oriente, problemi logistici alle Maldive e non solo

Foto di Priscilla Piazza

Priscilla Piazza

Content writer

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Pubblicato:

iStock
Un viaggiatore guarda il tabellone di arrivi e partenze in aeroporto

La primavera si avvicina e c’è voglia di viaggi, soprattutto perché in alcune parti del mondo questo è il periodo meno caldo e affollato dell’anno, più conveniente anche dal punto di vista economico. Eppure, sappiamo tutti che nei giorni scorsi nuovi conflitti sono scoppiati nel mondo e ci hanno messo di fronte a una situazione – dal punto di vista dei trasporti aerei – pari forse per gravità solo a quella del Covid-19.

Dal 2022 a oggi, ad esempio, da ben 4 corridoi aerei sicuri per i voli da Europa ad Asia si è passati a due, oggi uno (e mezzo). Con la chiusura degli spazi aerei in Medio Oriente la situazione viaggi si aggrava e la Farnesina è stata costretta ad aggiornare il suo portale ufficiale (Viaggiare Sicuri), dove da sempre vengono pubblicati avvisi e aggiornamenti dettagliati su situazioni di rischio, sicurezza sanitaria, mobilità aerea e instabilità politica in vari angoli del pianeta.

È importante, comunque, ricordare che uno sconsiglio di viaggio non significa che un Paese sia completamente off limits, ma che ci sono condizioni contingenti che richiedono prudenza, monitoraggio costante e comportamenti responsabili. Ecco le destinazioni più complesse (e sconsigliate) per viaggiare a marzo 2026.

