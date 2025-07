iStock Zhoushan in Cina tra i luoghi pericolosi dove non andare

ViaggiareSicuri è il portale ufficiale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che offre aggiornamenti dettagliati su ogni Paese del mondo. Prima di partire, è sempre utile consultarlo per acquisire una conoscenza approfondita della destinazione e per informarsi sulle condizioni geopolitiche attuali. In alcune aree attualmente, infatti, è fortemente sconsigliato recarsi per motivi di sicurezza legati a disordini politici, crimine, instabilità sociale o minacce ambientali come uragani, terremoti e tsunami. Ecco una lista delle principali zone da evitare.

Islanda

L’eruzione vulcanica iniziata il 16 luglio 2025 nella zona intorno al cratere di Sundhnúkar, nella penisola di Reykjanes vicino a Grindavík, continua con un flusso costante di lava. La penisola di Reykjanes, in Islanda, è famosa per la sua intensa attività geotermica, con sorgenti calde, fumarole, campi di lava e frequenti eruzioni vulcaniche. È anche la zona dove si trova l’Aeroporto Internazionale di Keflavik, principale scalo per i voli internazionali in Islanda.

Resta alto il rischio di diffusione di gas nocivi: si raccomanda pertanto di evitare le aree interdette e di seguire costantemente le indicazioni fornite dalle Autorità locali. Informazioni aggiornate sono disponibili sul portale della Protezione Civile islandese e sul sito dedicato al monitoraggio vulcanico. In caso di emergenze gravi, l’Ambasciata d’Italia a Oslo è reperibile al numero +47 92 42 42 70.

iStock

Thailandia

I confini terrestri tra Thailandia e Cambogia restano chiusi a causa dei recenti scontri iniziati il 23 luglio nelle province thailandesi di Surin e Sisaket, che si sono poi estesi ad altre aree di confine. ViaggiareSicuri consiglia estrema prudenza, sconsigliando visite nelle zone interessate dal conflitto. È inoltre fortemente raccomandato evitare le province meridionali di Yala, Narathiwat e Pattani, oltre ai distretti di Chana, Na Thawi, Tepha e Saba Yoy nella provincia di Songkhla, dove dallo scorso 2005 è in vigore lo stato di emergenza.

Si consiglia inoltre cautela nell’area del Triangolo d’oro, che coinvolge Laos e Myanmar, soprattutto nei pressi dei confini. I viaggi nelle zone più vicine al confine con il Myanmar, in particolare nelle province di Mae Hong Son e Tak, dovrebbero essere evitati. Infine, è meglio non recarsi nelle aree lungo il confine orientale con la Cambogia, soprattutto nella zona contesa del Tempio di Preah Vihear, nella provincia di Sisaket, dove è presente anche il rischio di mine inesplose. Per emergenze gravi, l’Ambasciata d’Italia a Bangkok è reperibile al numero +66 818256103.

Mynamar

Attualmente, ViaggiareSicuri sconsiglia fortemente viaggi e soggiorni in Mynamar. Dall’evento del colpo di Stato di febbraio 2021, il Paese è attraversato da una crisi prolungata, con frequenti scontri armati in diverse zone e condizioni sanitarie estremamente precarie.

La situazione di sicurezza è significativamente peggiorata, soprattutto dopo il terremoto che ha colpito il Myanmar il 28 marzo 2025. Le manifestazioni di protesta vengono spesso represse con l’uso della forza, mentre gli attacchi contro obiettivi militari provocano risposte su larga scala, inclusi bombardamenti aerei nelle aree circostanti. È inoltre vietato radunarsi in spazi pubblici con più di cinque persone e vige un coprifuoco notturno, i cui orari variano a seconda della regione.

Bolivia

Il 17 agosto 2025 si terranno le elezioni presidenziali nel Paese e, per tutta la giornata, sarà in vigore un divieto assoluto di circolazione per tutti i veicoli, sia pubblici che privati. Chiunque violerà questa norma sarà soggetto a sanzioni sia penali che amministrative. Nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle elezioni è possibile che si verifichino disordini, proteste e manifestazioni anche improvvise e di lunga durata, che potrebbero ostacolare significativamente gli spostamenti lungo le principali arterie stradali, inclusi i percorsi necessari per raggiungere gli aeroporti.

Particolare attenzione va posta alle aree del dipartimento di Cochabamba e alle regioni limitrofe, in particolare l’est del dipartimento di Santa Cruz e il nord del dipartimento di Potosí, dove le tensioni politiche potrebbero essere maggiormente accentuate. Si raccomanda pertanto di posticipare o riprogrammare eventuali viaggi durante questo periodo e, per chi si trova già in Bolivia, di monitorare costantemente gli aggiornamenti forniti dai principali mezzi di informazione locali e internazionali. Per emergenze gravi, l’Ambasciata d’Italia a La Paz è raggiungibile al numero +59 17 7155 4805.

iStock

Filippine

Attualmente nelle Filippine sono in corso intense piogge monsoniche che interessano in particolare le aree di Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac e Occidental Mindoro. Si raccomanda pertanto la massima prudenza durante gli spostamenti in queste zone. In caso di emergenze gravi, è possibile contattare l’Ambasciata d’Italia a Manila al numero +63 917 5375 071.

Giappone

Dopo un forte terremoto di magnitudo 8.7 avvenuto al largo della costa orientale della Russia, l’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta tsunami che interessa un’ampia fascia lungo la costa pacifica del Giappone, estendendosi da Hokkaido fino a Kyushu. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e hanno invitato la popolazione a rispettare tutte le misure di sicurezza.

Per una maggiore sicurezza, si invita inoltre a registrare la propria presenza in Giappone attraverso scaricando l’app “ViaggiareSicuri” con la geolocalizzazione attiva, così da facilitare eventuali interventi di assistenza. In caso di emergenze gravi, l’Ambasciata d’Italia a Tokyo è reperibile al numero +81 90 3908 100.

Repubblica Democratica del Congo

La Repubblica Democratica del Congo continua a manifestare significative criticità legate alla sicurezza, dovute all’instabilità politica, alla presenza di gruppi armati in diverse aree e a un elevato tasso di criminalità, in particolare a Kinshasa e nelle principali città. Sono frequenti episodi di furti, aggressioni e rapimenti, anche nei confronti di stranieri. Per questi motivi, ViaggiareSicuri consiglia di posticipare i viaggi verso il Paese e invita chi vi si trova attualmente a valutare con attenzione un possibile rientro.

Hawaii, Stati Uniti

Dopo un terremoto di magnitudo 8.7 registrato al largo della costa della Russia orientale, le autorità statunitensi NOAA e USGS hanno lanciato un’allerta tsunami per diverse aree del Pacifico. In particolare è stato emesso un avviso di tsunami per le coste delle Hawaii, mentre per Alaska, California, Oregon e Washington sono stati diffusi bollettini di attenzione.

Si raccomanda ai connazionali presenti in queste zone di mantenere la massima prudenza, seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali, evitare le aree costiere e restare costantemente aggiornati tramite i canali ufficiali. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito del NOAA (U.S. Tsunami Warning Centers). Si invita inoltre a registrare la propria presenza negli Stati Uniti attraverso il portale “Dove siamo nel mondo”. In caso di emergenze gravi, il Consolato Generale d’Italia a San Francisco è raggiungibile al numero +1 (415) 999-0094.

Repubblica Popolare Cinese

Il ciclone tropicale “Co-May”, che ha raggiunto la città portuale di Zhoushan nello Zhejiang con venti sostenuti fino a 83 km/h, si sta dirigendo verso l’area di Shanghai, dove sono attese forti raffiche di vento e intense precipitazioni. Si raccomanda ai connazionali di prestare la massima attenzione, seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali e mantenersi costantemente informati tramite i mezzi di comunicazione.

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero causare cancellazioni o ritardi di voli e servizi ferroviari: si consiglia pertanto di contattare direttamente la propria compagnia aerea o tour operator per verificare lo stato delle prenotazioni. Per emergenze gravi, il Consolato Generale d’Italia a Shanghai è disponibile al numero +86 139 0199 3054.