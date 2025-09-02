Israele, in una grotta la più antica scoperta al mondo del genere

Una scoperta straordinaria riscrive la storia delle nostre origini e svela quali legami sono intercorsi tra Homo sapiens e Neanderthal

Pubblicato: 2 Settembre 2025 07:30

Una nuova scoperta riscrive la storia dell'evoluzione umana

Una scoperta rivoluzionaria riscrive la storia dell’evoluzione dell’uomo. Accade sul Monte Carmelo, in Israele, dove un gruppo di ricercatori dell’Università di Tel Aviv ha studiato uno scheletro di bambino risalente a 140mila anni fa rinvenuto all’interno di una grotta.

Una prova scientifica e tangibile che dimostra come gli esseri umani moderni e i Neanderthal si siano incontrati ben prima di quanto si pensasse finora.

