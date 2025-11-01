Tra conferme e sorprese, la nuova classifica 2025 stilata dall'Osservatorio Jfc ha incoronato le più apprezzate località di montagna per un inverno sulla neve

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Tramonto suggestivo su Cortina d'Ampezzo

Il fascino delle montagne italiane non conosce stagioni, ma è in inverno che raggiungono il loro massimo splendore. Tra vette innevate, piste scintillanti e borghi avvolti dalla magia della neve, il turismo alpino italiano si conferma una delle esperienze più amate e ricercate dagli appassionati di sport invernali e dagli amanti della natura.

Anche quest’anno, l’Osservatorio Jfc ha stilato la classifica delle località di montagna più amate, premiando le destinazioni che meglio combinano eccellenza, sostenibilità, servizi e accoglienza nel panorama del turismo della neve.

La classifica delle località di montagna più amate

In vetta alla classifica 2025 dell’Osservatorio Jfc si conferma anche quest’anno la regina delle nevi Cortina d’Ampezzo, che si prepara al grande appuntamento con i Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina. La “Perla delle Dolomiti” primeggia non solo nella classifica generale, ma anche nelle categorie “località più famosa” e “più trendy”.

Al secondo posto si piazza Madonna di Campiglio, premiata per le migliori piste da sci, la vocazione family e l’ampia offerta di servizi turistici. Terza in classifica, Livigno, che conquista il titolo di località più green, simbolo di un turismo di montagna sempre più sostenibile.

Altri premi speciali sono stati conferiti anche a Moena (in Val di Fassa, in provincia di Trento), che è la più “accessibile”, e a Courmayeur, la preferita per l’accoglienza alberghiera.

iStock

Di seguito la classifica completa (con il numero di voti ottenuti), che vede altre splendide mete italiane come Bormio (anche lei tra i protagonisti delle prossime olimpiadi invernali), Ponte di Legno/Passo del Tonale e Ortisei, in Val Gardena:

Cortina d’Ampezzo (Belluno, Veneto) – 6.571 voti Madonna di Campiglio (Trento, Trentino-Alto Adige) – 6.525 voti Livigno (Sondrio, Lombardia) – 6.150 voti Courmayeur (Aosta, Valle d’Aosta) – 5.998 voti Canazei (Trento, Trentino-Alto Adige) – 5.678 voti Cervinia (Aosta, Valle d’Aosta) – 5.623 voti Bormio (Sondrio, Lombardia) – 5.040 voti Sestriere (Torino, Piemonte) – 4.910 voti Ponte di Legno/Passo del Tonale (Brescia, Lombardia / Trento, Trentino-Alto Adige) – 4.617 voti Asiago e il suo Altopiano (Vicenza, Veneto) – 4.609 voti Andalo (Trento, Trentino-Alto Adige) – 4.305 voti Ortisei (Bolzano, Trentino-Alto Adige) – 4.229 voti

iStock

I comprensori sciistici più amati

Anche i comprensori sciistici e i demani sciabili sono stati valutati nella classifica: a dominare tra loro è la SkiArea Madonna di Campiglio, che vince la categoria “migliori impianti di risalita”, seguita da Val di Fassa, premiata per il “miglior rapporto qualità-prezzo”, mentre l’Alta Badia si distingue per la “migliore sicurezza”.

Premi speciali sono stati riconosciuti anche alla Val Gardena per le “migliori piste” e al Cervino Ski Paradise per la “migliore garanzia di innevamento”.

La classifica conferma il primato del turismo alpino italiano, capace di coniugare paesaggi mozzafiato, impianti all’avanguardia e un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale. Dalle piste perfettamente innevate alle vette panoramiche, passando per borghi accoglienti e strutture turistiche di qualità, le montagne italiane restano un richiamo irresistibile per chi cerca sport, relax ed emozioni da vivere in alta quota.