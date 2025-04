Fonte: iStock Viaggi aerei senza check-in e carte d'imbarco

Il mondo dell’aviazione è sul punto di vivere un cambiamento epocale. I tradizionali passaggi legati al volo (dal check-in alla stampa della carta d’imbarco) potrebbero presto diventare solo un ricordo.

Il futuro si muove verso un’esperienza di viaggio completamente digitale, dove l’intelligenza artificiale, il riconoscimento facciale e un pass digitale conservato sullo smartphone renderanno più fluido ogni passaggio in aeroporto.

Come funziona il viaggio digitale: un’identità virtuale al posto dei documenti

Nel cuore di questa innovazione c’è il concetto di journey pass, una sorta di passaporto digitale dinamico, scaricabile sul proprio telefono al momento della prenotazione. Si tratta di uno strumento virtuale che non solo sostituirà i tradizionali biglietti cartacei e le carte d’imbarco, ma si aggiornerà in automatico in caso di modifiche al viaggio, rendendo superfluo qualsiasi intervento manuale da parte del passeggero.

La novità più dirompente è però legata all’accesso in aeroporto: al posto delle classiche file al banco check-in, i viaggiatori potranno farsi riconoscere mediante un sistema di scansione facciale. I dati biometrici, abbinati a quelli del passaporto, saranno già memorizzati sul dispositivo mobile, e consentiranno un accesso diretto e veloce ai controlli e ai gate d’imbarco, senza necessità di presentare alcun documento cartaceo.

Intelligenza artificiale e biometria: l’automazione che semplifica

L’automazione non si limiterà a velocizzare le procedure d’ingresso, ma permetterà anche una gestione più efficiente dei flussi e degli imprevisti. Grazie alla combinazione di intelligenza artificiale e dati biometrici, il sistema sarà in grado di monitorare in tempo reale l’andamento del viaggio di ciascun passeggero. In caso di ritardi o coincidenze perse, il journey pass riceverà aggiornamenti automatici e comunicherà sul telefono il nuovo volo assegnato o il cambiamento del posto a sedere.

Tale capacità di adattamento immediato ridurrà le attese e l’incertezza per i passeggeri, con l’intento di offrire un’esperienza di viaggio più serena e prevedibile. Per le compagnie aeree, inoltre, sarà possibile ottimizzare le operazioni di terra e le comunicazioni, così da diminuire interventi manuali e sportelli fisici.

Sicurezza, efficienza e un nuovo standard per i viaggiatori

A guidare la transizione è l’ICAO, l’agenzia delle Nazioni Unite che coordina gli standard internazionali per la sicurezza e il funzionamento del trasporto aereo. Secondo le previsioni, i primi aeroporti potrebbero adottare il nuovo sistema già entro i prossimi tre anni, ponendo le basi per una rivoluzione paragonabile a quella dell’introduzione del biglietto elettronico nei primi anni 2000.

Gli sviluppatori assicurano che la sicurezza dei dati personali sarà una priorità. I sistemi biometrici progettati per il controllo passeggeri cancelleranno le informazioni sensibili entro pochi secondi dall’autenticazione. In particolare, l’azienda Amadeus (tra i protagonisti della trasformazione tecnologica) sottolinea come i dati raccolti saranno eliminati entro 15 secondi da ogni verifica, garantendo così un trattamento conforme alle normative sulla privacy.

Verso una nuova era dell’aviazione

L’adozione di questi strumenti apre la strada a un nuovo modo di concepire il viaggio aereo, dove la tecnologia si mette al servizio della fluidità e della personalizzazione. Proprio come è accaduto con le grandi piattaforme digitali che hanno cambiato il modo di accedere a contenuti e servizi, anche il settore dell’aviazione sta cercando di adattarsi alle aspettative di un pubblico sempre più connesso e abituato a soluzioni “smart”.

L’obiettivo è rendere il viaggio non solo più veloce, ma anche più personale, più controllato e meno stressante: una sfida ambiziosa, che mette al centro il passeggero e ridisegna il concetto stesso di esperienza aeroportuale. In un futuro non troppo lontano, volare potrebbe diventare naturale e immediato, proprio come aprire un’app sul telefono.