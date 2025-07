Basta sorprese al gate: una compagnia aerea lancia una soluzione smart per aggiornare passeggeri su cambi, upgrade e ritardi, in tempo reale

iStock Iberia introduce la carta d'imbarco dinamica che si aggiorna in tempo reale

La tecnologia fa parte della nostra quotidianità e anche nel settore viaggi siamo ormai abituati: si prenota online, si fa il check-in digitale e tutto si tiene sotto controllo dal proprio smartphone. C’è una compagnia aerea, però, che ha fatto un ulteriore passo avanti.

Si tratta di Iberia che lancia una news: la carta d’imbarco dinamica, una soluzione digitale innovativa che trasforma l’esperienza di viaggio per offrire ai passeggeri una soluzione che risponde tempestivamente ad ogni modifica operativa dell’ultimo minuto.

La carta d’imbarco diventa dinamica

Come funziona la carta d’imbarco dinamica di Iberia? Un algoritmo riesce ad aggiornare automaticamente e in tempo reale ogni cambiamento, anche dell’ultimo minuto. Dai cambi di posti assegnati al numero del gate fino all’upgrade di cabina. I passeggeri non si troveranno smarriti e l’app invierà anche notifiche push sul dispositivo, così da evitare difficoltà durante la propria vacanza. Oltre alle notifiche in app, continueranno ad arrivare gli aggiornamenti via mail altrettanto utili e funzionali.

Come fare per avere la carta d’imbarco dinamica di Iberia? Bastano poche mosse: si scarica l’app di Iberia, disponibile gratuitamente sia per iOS sia per Android, oppure si fa download delle carte d’imbarco all’interno di Apple Wallet o Google Wallet.

Le innovazioni tecnologiche e inclusive di Iberia

Tante sono le novità lanciate dalla compagnia aerea spagnola per quanto riguarda il trasporto. L’obiettivo? Trasformare l’esperienza di viaggio, rendendola più smart, più inclusiva e soprattutto più personalizzata. Il tutto, con un occhio attento all’efficienza operativa.

Una delle mosse chiave è l’introduzione di nuovi strumenti digitali pensati per snellire i tempi d’imbarco e semplificare la vita ai passeggeri; la scelta strategica fa parte di una visione più ampia che vede Iberia puntare forte sull’innovazione per migliorare ogni fase del customer journey.

iStock

Tra le novità più interessanti spicca Iberia GPT, un assistente virtuale basato su ChatGPT che aiuta i viaggiatori a pianificare le loro avventure in modo originale e su misura. Che tu stia cercando ispirazione per un weekend romantico a Parigi o per un tour culturale a Tokyo, Iberia GPT sa come guidarti con suggerimenti intelligenti e risposte rapide.

Ma non finisce qui. L’azienda ha pensato anche all’inclusività, lanciando Háblalo x Iberia, un’app creata appositamente per supportare le persone con difficoltà di comunicazione, rendendo il viaggio accessibile a tutti, senza barriere. Un piccolo grande passo che fa la differenza.

Ultima news ma non meno importante: Iberia si distingue sul fronte tech grazie alla collaborazione con Apple. È stata tra le prime compagnie a integrare il supporto per gli AirTag, permettendo ai clienti di tracciare i propri bagagli direttamente dal loro smartphone e condividere la posizione con la compagnia in caso di smarrimento. Un vero boost in termini di trasparenza e sicurezza.

Insomma, possiamo dire che l’intelligenza artificiale e le innovazioni tech sono entrate ufficialmente a far parte del mondo dei viaggi in modo sempre più importante per favorire il benessere dei viaggiatori, garantire loro tranquillità e comfort, informazioni aggiornate e inclusività.